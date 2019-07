Albal ret homenatge a dos professors que es jubilen aquest curs

Print This Post

L’Ajuntament d’Albal ha homenatjat dos docents del municipi, la Mare Soledad del col·legi Santa Ana-San José de la Muntanya i al professor Paco Alcaide del Juan Esteve. L’acte que es va celebrar en el saló de plens la setmana passada, va estar presidit per l’alcalde del municipi, Ramón Marí i va comptar amb la presència de la corporació i bona part de la comunitat educativa dels centres on han desenvolupat la seua docència els reconeguts.

“Tots dos docents deixen petjada”. D’aquesta manera, Ramón Marí, posava en valor les figures dels homenatjats i va explicar que no es tractava d’un adéu, “sinó d’un fins sempre agraït, per tota una vida dedicada a l’ensenyament, formant a persones lliures i iguals, amb vocació, compromís, lliurament i professionalitat”. En nom d’Albal, els va desitjar salut i felicitat “per a gaudir de prop de l’amor dels vostres, prop del soroll de les aules”.

La Mare Soledad ha treballat durant 22 anys en el col·legi Santa Ana-San José de la Muntanya i ha dedicat 65 de la seua vida a la seua advocació com a religiosa. Amb 85 anys continuarà desenvolupant la seua labor en Platabanda (Màlaga) ajudant persones majors. Ella és andalusa de naixement i torna al seu origen ho fa contenta i apesarada alhora perquè assegurava, “he sigut molt feliç amb vosaltres”.

Per part seua, Paco Alcaide de 63 anys, tanca cicle en l’ensenyament per la seua jubilació, després de 36 anys dedicats a formar alumnes de cinqué i sisé de Primària, en el col·legi Juan Esteve. En el seu comiat va agrair l’homenatge i va dir sentir-se orgullós d’haver exercit aquesta professió i, “d’haver contribuït a formar i ensenyar a xiquets i els que hui no són tan xiquets a ser millors persones”.