Albalat: “El PP manipula usant una qüestió tan sensible com l’educació per a traure rèdit polític”

El Grup Municipal Socialista ha volgut respondre als atacs i acusacions contra el regidor d’Educació, Alejandro Sánchez quant a la situació de les pistes esportives del CEIP Jaume I. “El PP vol tindre el seu minut de glòria i generar el debat i la polèmica en una qüestió que està més que aclarida i que segueix el seu curs burocràtic i administratiu habitual”, ha manifestat la portaveu socialista i vicealcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat.



uant a la demanda de material del centre, la representant socialista recorda al portaveu del Partit Popular que el seu partit disposa d’informació “al detall” i “permanent” proporcionada en cadascuna de les comissions d’Educació i plens en què els representants dels diferents grups polítics participen.

Enfront d’aquestes afirmacions “falses” i “insidioses” per part del PP, el socialista i regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, va assegurar en l’últim ple celebrat al mes de gener “estar al corrent de totes les qüestions que afecten el dia a dia dels centres educatius de Paiporta”. En aquest sentit, aquesta afirmació es reforça amb les reunions de treball que l’edil manté de manera freqüent amb tots els equips directius dels centres educatius del municipi.

Sobre les acusacions de falta d’informació sobre la marxa del Pla Edificant tant en el mateix CEIP Jaume I com en el CEIP l’Horta, la portaveu socialista insisteix que tota la informació s’ha proporcionat a l’oposició en comissió, com és habitual i com reflecteixen les actes, aprovades de manera unànime per tots els grups polítics del consistori, “també pel Partit Popular”, ha afegit Albalat.

Actualment el projecte del Pla Edificant del CEIP Jaume I es troba en fase de redacció per a poder adjudicar-ho posteriorment i així donar inici a les obres. Quant a l’Horta, des d’Educació Sánchez ha informat en comissió de les últimes actuacions realitzades el mes de desembre, en les quals es va sotmetre a l’edifici a una anàlisi de patologia estructural que va resultar favorable.