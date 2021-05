Alberic acollirà el 23 de maig una nova edició del seu Concurs de Pintura Ràpida a l’Aire Lliure

Connect on Linked in

Alberic continua fent passos cap a la normalitat. Esta vegada, des de la cultura. El consistori celebrarà el 23 de maig una nova edició del seu Concurs de Pintura Ràpida a l’Aire Lliure, coincidint amb una setmana en la qual l’art serà el protagonista gràcies al certamen de murals gegants que acollirà la localitat per primera vegada i que concentrarà en la localitat a un bon nombre de muralistes de prestigi internacional. Quant a les modalitats del concurs, els participants participaran en una primera amb una temàtica sobre ‘Alberic en la memòria’ i una segona amb tema lliure. En la primera, hi haurà dues subcategories més, com la de tècnica pictòrica lliure i, d’altra banda, una altra subcategoria en la qual el suport l’aportarà l’organització. Pel que fa a la modalitat de ‘Alberic en la memòria’, consistirà en l’elecció d’una de les fotos proposades per l’organització, pertanyents a l’arxiu gràfic municipal, que hauran de ser incloses en l’obra, no necessàriament en blanc i negre i amb una tècnica d’integració lliure.

Totes dues modalitats comptaran amb premis en metàl·lic. Concretament, 600 euros a repartir en premis materials per als guanyadors de la categoria B; i premis de 1000, 700 i 500 euros per al primer, segon i tercer classificat de la modalitat A. A més, des de l’Ajuntament es pretén incentivar la participació d’artistes del municipi amb un premi especial a la millor obra d’artista alberiqueny per valor de 500 euros, sempre que no s’haja classificat entre els tres primers llocs de cap de les altres modalitats. A més, els guanyadors del primer premi hauran de realitzar una exposició individual monogràfica a la Sala d’Exposicions de l’antic Ajuntament en el termini d’un any a partir de la realització de l’esdeveniment.