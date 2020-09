Alberic alerta dels perills de la Nomofòbia, l’addicció al telèfon mòbil

Connect on Linked in

Saps que és la Nomofòbia? És la por irracional a eixir de casa sense el telèfon mòbil. Les investigacions científiques ja assimilen l’addicció al mòbil amb altres trastorns com poguera ser el de dependència de substàncies. La síndrome d’abstinència, la tolerància i la pèrdua de control per no usar-ho són algunes de les característiques compartides per tots dos.

Així, les persones que pateixen Nomofòbia experimenten:

– Pèrdua de concentració en els estudis o en el món laboral.

– Augment del perill en situacions com ara la de conducció i fins i tot com a vianants.

– Pèrdua d’interès per les relacions socials presencials.

– Inestabilitat anímica per estar sempre pendent.

– Passar llargues hores enfront del mòbil suposa la pèrdua de la noció del temps i obsessió amb este.

L’Ajuntament d’Alberic advoca per un consum responsable de les noves tecnologies. Entenent la seua importància però complementant el seu ús amb una formació que permeta diferenciar quan existeixen problemes greus pel seu consum. “Els pares però també les institucions i els col·legis han d’intensificar la formació dels joves per a alertar-los sobre els perills que comporta un ús excessiu dels telèfons. El mòbil aporta una finestra al món però la vida és molt més del que ens arriba a través del telèfon i hem de valorar allò que podem tocar i sentir. En moltes ocasions, el món fictici que ens aporta el mòbil ens impedix valorar i gaudir el que passa en les nostres vides. I això no pot ser”, addueix el regidor de Noves Tecnologies d’Alberic, Claudio García. Un 75% de la població mundial afirma tindre dependència al mòbil. Espanya és el país europeu amb més addicció adolescent a la xarxa i el 21,3% dels adolescents la pateixen, mentre que la mitjana europea se situa en un 12,7%.