Alberic carrega contra els privilegis de les cases de joc i apostes en detriment dels comerços locals

L’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, personifica el malestar de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alberic per la situació de privilegi que gaudeixen les cases d’apostes i jocs en la Comunitat Valenciana, podent mantindre’s obertes més enllà de l’horari establert per l’Estat d’Alarma i a pesar que els establiments locals (bars i restaurants) han de tancar a les 17 hores.

La conselleria va argumentar durant el mes de desembre de 2020 que era oportú, per a la prevenció del virus, que en l’àmbit de la restauració i hostaleria, es produïren restriccions pel que feia a tota mena d’activitat entorn als jocs d’atzar, incloses les màquines recreatives, les màquines d’apostes esportives, els jocs de taula, els billars, els jocs de dards i futbolins i similars, on es produeix una interacció important de persones. La justícia va anul·lar la proposta i les cases d’apostes i jocs “es troben ara en uns llimbs normatius que els permet ser uns autèntics privilegiats, aplicant-se entre la ciutadania una comparativa que és demolidora. És injust. Ja de per si mateix són establiments que carreguen contra la nostra societat, arruïnant a famílies i perjudicant en gran manera els joves d’Alberic, que veuen en el joc un espai d’oci. Amb el perillós que això és. Els ajuntaments no podem en l’actualitat lluitar contra estes cases d’apostes perquè són un negoci milionari que se situa en els centres urbans dels nostres pobles. Les administracions superiors han de reaccionar”, argumenta l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá.