Alberic condecora amb els Premis 9 d’Octubre a Álex Martínez, Antonio Torres, José Martínez Colomina i Paquita Chalver

Alberic ja ha donat a conéixer els noms dels veïns i veïnes que seran distingit amb els Premis d’Honor del 9 d’Octubre per les seues dilatades i reeixides trajectòries en camps com l’ajuda social, l’esport, la investigació o la cultura. Com tots els anys, el consistori distingirà amb la seua màxima distinció a aquests ciutadans a propòsit del dia dels valencians, amb un solemne acte que sempre congrega a un gran nombre de persones i que enguany tindrà lloc en el Saló de Plens de l’ajuntament a partir de les 12 hores. Enguany, s’ha triat a Álex Martínez, José Martínez Colomina, Paquita Chalver i Antonio Torres, que han destacat en diferents camps. “Són un exemple per als veïns d’Alberic perquè per damunt dels seus èxits en les seues disciplines sempre han personalitzat amor per Alberic.

Han aconseguit alguns d’ells projecció nacional i internacional que ha portat el nom del nostre poble molt lluny, mentre uns altres han mantingut un compromís fidel amb el bon funcionament de la nostra localitat, així com de la protecció dels més desfavorits”, argumenta l’alcalde, Toño Carratalá.

En una localitat de músics, José Martínez Colomina compta amb una de les trajectòries més meritòries, aconseguint reconeixement internacional. Va nàixer a Alberic en 1973 i ja en 1989 va guanyar el segon premi en el Primer Concurs Nacional de Trompeta, en homenatge a Vicente Prats. En 1993 va acabar el Grau Superior de Trompeta en el Conservatori Superior de Música de València, obtenint el Premi Fi De Carrera. El mateix any, va guanyar per oposició una plaça com a professor en el Conservatori Professional de Música de Llíria. Ha treballat en múltiples conservatoris i s’ha imposat, des de 1996, en diversos concursos internacionals de trompeta, cas de París.

Des de l’any 2004 fins al 2015 va ser l’encarregat de la Càtedra de Trompeta del Conservatori Superior de Castelló i va col·laborar habitualment amb l’Orquestra Simfònica i el Grup Instrumental de València. Va exercir durant quinze anys com a professor en 60 cursos de trompeta nacionals i internacionals. És el director titular de la “Universal Shymphony Orchestra”, oferint una gira en els millors auditoris de la geografia espanyola. A més és el director titular de la “Aljub Music Orchestra” i de la “Universal Chamber”. També dirigeix un concurs de trompeta a Alberic.

Alejandro Martínez és en l’actualitat el cap visible de l’IgaX Team. Després de la seua llarga trajectòria damunt de la moto, aporta hui tots els seus coneixements i experiències per a polir als futurs talents del motociclisme. En la seua carrera va aconseguir per exemple el títol de campió d’Espanya Open1000, va guanyar en diferents ocasions en la prestigiosa cita de La Bañeza i va competir en el competitiu Campionat del Món de Superstock 1000. Va arribar a compaginar el seu treball com a cap d’equip amb les competicions com a motociclista però ara s’ha centrat en transmetre els seus coneixements a les futures estreles.

Per part seua, Paquita Chalver Noguera ha desenvolupat una vida de compromís amb els més necessitats. Veïna enormement estimada en el municipi, Chlaver va ser presidenta de l’associació local de Càritas, la qual cosa ja li va permetre rebre el premi alberiqueny però com a representant del col·lectiu. Ara, el consistori la premia a ella personalment per les seues dècades de treball pel benestar ciutadà a Alberic. Finalment, Antonio Torres és l’actual cronista oficial d’Alberic. Les seues dècades com a mestre van ser complementades sempre amb una curiositat investigadora que l’han portat a reconstruir una gran nombre de fragments desconeguts de la Història del municipi. Un dels seus últims volums (sobre la generació del 52 i configurat junt altres investigadors locals) ha permés conéixer tots els detalls de la vida alberiquenya en les dècades centrals del segle passat.