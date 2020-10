Alberic coordina als Serveis Socials i la Policia per a protegir a les persones majors que viuen soles

Connect on Linked in

La Regidoria de Sanitat que comanda Isabel Beta ha activat diferents mesures de protecció ciutadana, en un moment en el qual la crisi econòmica i social que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 s’ha traduït en problemes en diversos grups poblacionals. Així, Beta ha dissenyat una campanya multiàrea en la qual integra també a la Regidoria de Seguretat de María Dalmau i amb ella es coordinaran als agents locals de la Policia amb les tècniques dels Serveis Socials per a tindre una major presència junt, per exemple, a les persones majors que viuen soles i que per tant no compten amb la companyia necessària. El nou servei d’acompanyament psicològic dirigit a persones majors de 65 anys suposa una de les grans línies d’acció del Govern alberiqueny, ratificant la seua aposta pels grups més vulnerables del municipi. Els agents estaran en coordinació amb el psicòleg municipal, que realitzarà crides puntuals a les persones majors i, en cas de necessitat, facilitarà la visita personal de la Policia Local.

El psicòleg elaborarà una valoració especialitzada dels majors i determinarà si necessiten un acompanyament, ja siga a través d’un seguiment telefònic o aconsellant-los en la participació en algun dels programes d’envelliment actiu de l’ajuntament. També intervindran altres especialistes dels Serveis Socials per determinar si presenten alguna patologia que requerisca un seguiment més exhaustiu. “La pandèmia mundial que estem patint ens ha servit d’alarma per a adonar-nos que és més necessària que mai l’atenció als sectors més vulnerables de la nostra societat. Ja treballàvem en programes d’atenció a través dels Serveis Socials però ara volem involucrar a la Policia Local perquè estiguen presents al costat de, per exemple, les persones majors que precisen d’atenció però també d’acompanyament. Llaços socials per a enfortir-nos com a població”, afirma la regidora de Serveis Socials, Isabel Beta. Alberic presenta hui la proposta a través de la Xarxa Salut en la qual es coordinen les accions dels diferents municipis i enforteix a més el grup de coordinació que a nivell local treballa amb els responsables educatius, la policia o els tècnics municipals.