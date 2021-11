Alberic es converteix en capital de la investigació amb la XIX Assemblea d’Història de la Ribera

Connect on Linked in

Alberic es converteix des de demà divendres en capital de la investigació amb la celebració de la XIX Assemblea d’Història de la Ribera, que concentrarà desenes d’estudiosos de diferents matèries. La reunió començarà demà divendres a les 15 hores i s’allargarà durant tota la jornada de dissabte i també el diumenge pel matí. En esta edició es tractarà el tema central del “Patrimoni immaterial a la Ribera: festes, tradicions i cultura popular”, encara que s’han presentat múltiples treballs que investiguen sobre altres temàtiques dels pobles de la Ribera, tant del món de la Història, com el Patrimoni, Història de l’Art o la Geografia.

L’acte inaugural de la XIX Assemblea d’Història de la Ribera que tindrà lloc el divendres 5 de novembre, a les 17 hores, en el Teatre Liceu d’Alberic (c/ Sant Llorenç, 27) i a partir d’ahí es celebren presentacions d’investigacions històriques, presentacions de llibres, exposicions, conferències, etc. Hi han unes 90 persones inscrites i entre comité organitzador, autoritats, patrocinadors i públic en general, s’espera una participació de 130 persones. A més, es presentaran fins a una desena de treballs sobre Alberic. Es podrà gaudir de dues exposicions. Una primera monogràfica sobre les festes de la Ribera i una altra sobre l’Assemblea. La primera arreplega documents històrics que evidencien la llarga trajectòria festiva de la Ribera del Xúquer i posen en valor la riquesa patrimonial que custodien els arxius de la nostra comarca, així com també arrepleguem fotografies d’alguns festejos actuals que mostren la riquesa lúdica del nostre poble.la segona recull alguns documents de les diferents Assemblees que s’han dut a terme en estos 40 anys d’existència (cartells, actes publicades, programes, notícies, fotografies, etc.).

L’Assemblea d’Història de la Ribera és un encontre d’historiadors, investigadors, especialistes universitaris, professionals de l’ensenyament, estudiosos i amants de la història local i comarcal que se celebra des de l’any 1980, en el qual es tracten principalment temes històrics centrats en la Ribera del Xúquer, que inclou les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, abastant quasi una cinquantena de municipis. El seu impulsor va ser Joan Fuster i en l’actualitat és l’encontre que més anys porta celebrant-se a la nostra Comunitat Valenciana, amb una periodicitat aproximada de dos anys. Al llarg de la seua història ha comptat amb el suport de diferents institucions com la Universitat de València, la Diputació de València, les Mancomunitats de la Ribera i els diferents Ajuntaments organitzadors. Enguany se celebra el 40 aniversari de l’Assemblea.

El programa complet de la XIX Assemblea d’Història de la Ribera es pot consultar en el següent enllaç web: https://alberic.ahistoriar.org/programa/