Alberic es convertirà en un museu d’art gegant

Alberic es convertirà, entre el 22 i el 26 d’abril, en un museu d’art gegant. Més d’una desena de rellevants muralistes d’àmbit internacional es donaran cita en diferents enclavaments del municipi per a pintar grans obres d’art que quedaran per a la posterioritat a l’accés de qualsevol veí o veïna. Com ho defineix el comissari del certamen, Benito Marín, “és el museu més democràtic, el que permet a tots i totes gaudir de l’art”. Alberic podrà gaudir de les obres de Paula Fraile, El Dios de Tres, Kraser, Zurik, Lalone, Juanga Cedos, Bohemio, Sabotaje al Montaje, Nels o Pelirroja Malvada. El tema central que recorrerà totes les obres serà el respecte al planeta. Segons l’alcalde, Toño Carratalá: “Algunes ciutats de referència en el món han desenvolupat en els últims anys esta iniciativa. Obres d’art gegants, pintades en les façanes, mirant al carrer, consumibles cada dia. Els han permés fer un salt qualitatiu, convertir-se en referents de l’art, disposar de circuits que són seguits per milers de persones, buscant les obres d’art dels seus artistes preferits i immortalitzant-ho en fotografies que després consumeixen milers i milers de persones a través de les xarxes socials. El retorn és immediat. L’impacte, brutal”. Per part seua, el comissari, Benito Marín, argumenta que el Festival Internacional ArtAlberic “naix amb la premissa d’acostar l’art urbà més avantguardista actual a Alberic, a les seues gents, enaltint la cultura, l’art i al mateix temps sent un vehicle de sensibilització social. Una trobada on el públic podrà interactuar no sols amb els artistes i el desenvolupament de les obres, sinó amb la pròpia obra. Un meravellós futur cultural s’obri amb esta nova etapa, on assistirem a l’essència de l’art “del poble per al poble” i a la creació d’una galeria d’art urbana”.

Alberic serà, durant eixa setmana, la capital de l’art. L’actuació dels distingits muralistes coincidirà a més el diumenge 26 amb una nova edició del Concurs d’Art al Carrer. Un certamen que arriba a la quinta edició i en el qual es reparteixen importants premis econòmics.

Sobre els artistes dels murals, el seu reconeixement és mundial. Juan María Rivero (Bohemio) es va llicenciar en Belles Arts en l’especialitat de pintura per la Reial Acadèmia Santa Isabel d’Hongria en la Universitat de Sevilla. Va exercir com a col·laborador honorari i alumne adjunt al Departament de Dibuix i després va ampliar la seua formació com a Tècnic Superior en Imatge i ofereix en l’actualitat múltiples cursos a Madrid, Chicago, Texas o Sevilla. Per part seua, El Dios de los Tres, Javier Navarro Romero (Almeria, 1985), és un muralista, creatiu i il·lustrador que es troba a cavall entre Madrid i Barcelona. Ha treballat per a empreses com Levi’s, Maskokotas o l’Hotel Barcelona Princess. La seua obra deixa entreveure la llum, el colorit i la frescor que el Mediterrani regala als nascuts sota el seu protectorat, amb el seu peculiar aire barroc i “newschool”. Té obres a pràcticament per tota Espanya i en llocs tan dispars com Nova York, Miami, Berlín o Praga. Juanga Cedos és un artista que sent el carrer i l’art amb passió. Amb tota probabilitat, el millor artista urbà d’Albacete, amb obres repartides al llarg del territori nacional i en latituds tan dispars com Algèria i Noruega. Per mitjà del realisme i una factura neta, transmet tota la força que la Manxa imprimeix a tots aquells que baix la seua falda estan, una terra tan bella com dura. Kraser és un murcià universal i orgullós de la seua terra. Artista i dissenyador gràfic nascut a Cartagena, va començar molt jove pintant grafitis i posteriorment va estudiar a l’escola d’art de Múrcia. En 2009 es va traslladar a Milà, on resideix actualment. Ha exposat la seua obra pràcticament per tot el món i publicat en nombrosos llibres i revistes. La seua obra està influenciada tant per la pintura clàssica, el surrealisme o l’abstracció, sensibilitzada per la societat actual o el món dels somnis.

Paula Fraile està motivada pel moviment, la repetició i la transformació. Cerca l’essència dels llocs per a portar-la a la seua pintura de manera autobiogràfica, acompanyant-la així en el seu procés. Compartir coneixements, generar nous formats d’expressió i ressaltar subtileses oblidades són alguns dels seus compromisos com a artista. He realitzat exposicions en els últims deu anys a Bèlgica, Croàcia, Itàlia, Mèxic, l’Índia, Espanya i Alemanya. Actualment viu a Leipzig i realitza projectes entre Espanya i Alemanya. Pel seu costat, Lalone és un dels màxims exponents de l’art urbà malagueny. Il·lustrador i graffiter, Lalo disposa d’un estil a cavall entre el còmic i el realisme, una hibridació que sota la seua paleta es converteix en una autèntica explosió de creativitat. Té obres tant en organismes públics com privats. Per part seua, Matías Mata (Sabotaje al montaje) va nàixer a Lanzarote en 1973 i en 1990 va començar amb l’art del grafiti. Dos anys més tard obté el primer premi del Concurs d’Art Urbà Ciutat de Las Palmas de Gran Canaria. Anys més tard va ingressar a l’Escola d’Arts i Oficis, finalitzant els estudis en el cicle Superior de Gràfiques Publicitàries. Als 26 anys va iniciar els estudis universitaris de Belles Arts. Convidat a festivals de renom nacionals i internacionals, ha pintat al Senegal, l’Argentina, Jordània, Noruega, Itàlia , Anglaterra, França, Colòmbia o els EUA La seua obra s’ha fonamentat a donar visibilitat a problemes socials i mediambientals.

Nascuda a Bogotà (Colòmbia) en 1990, Zurik és una escriptora de grafiti i dissenyadora gràfica que ha construït la seua carrera sobre la base d’un estil dinàmic i colorit fonamentat en el Grafiti Writing. Zurik s’allunya de les regles establides, jugant amb l’orgànic, el geomètric i els volums propis del dibuix tècnic, la qual cosa s’ha transformat amb els anys en el seu segell personal, únic i altament recognoscible, amb reconeixement internacional. Per part seua, José M. Rodríguez Trigueros, d’Orihuela (Alacant), és llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Granada. Artista multidisciplinari que sap com ningú imprimir màgia en totes les seues obres, independentment del format que trie. Internacionalment és coneguda la seua faceta artística com a grafiter i muralista amb el pseudònim de Mr. Chapu. En llocs com Turquia, l’Argentina, Itàlia, França, Corea del Sud, Hondures o El Salvador. El seu objectiu és crear una llavor que servisca de sement perquè cresca la cultura, l’art i l’enriquiment cultural.

Pedro Alfonso Ferrer Martínez és conegut com Nels. Escriptor de grafiti des de 1993, es troba influenciat per la cultura hip hop i el grafiti clàssic (wild style). Conegut amb el pseudònim de Nels-Zurdo, en les seues composicions artístiques fon les lletres amb diferents personatges. Una temàtica elaborada i purista, on l’alfabet és tractat amb cura i delicadesa. En l’actualitat combina la seua faceta d’artista amb el seu treball per a col·lectius d’exclusió social i associacions sense ànim de lucre, realitzant tallers i conferències on insta a posar en valor l’autoestima de les persones a través del grafiti. Per últim, llicenciada en Belles Arts per la Politècnica de València, Pelirroja Malvada ha desenvolupat diferents cursos de maquillatge fins a convertir-se en un autèntic referent a nivell espanyol. En 2017 i 2018 va formar part del Top30 i Top20 dels Nyx Spain Face Awards. Actualment és maquilladora professional a temps complet, realitzant maquillatge social, fantasia, vídeo, foto, teatre i tot tipus d’esdeveniments.