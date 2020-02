Alberic es planta i demana sense més retard les ajudes pel temporal al camp

Connect on Linked in

Alberic demana JA les ajudes al camp pel temporal

Fa setmanes que els ajuntaments afectats per les conseqüències dels temporals Gloria i Dana demanen a les administracions les ajudes que per altra part es van prometre als consistoris, per tal de pal·liar els efectes de dos temporals molt propers en el temps i que han significat el desastre total per a moltes poblacions del litoral i també d’interior

Alberic ha estat un dels pobles més afectar, el desbordament durant algunes hores del riu Xúquer, va deixar totalment anegats camps actualment en actiu



El vent, l’aigua continua, van ser dos components totalment destructors

A hores d’ara encara els afectats no han pogut accedir a cap ajuda per part de les administracions i el consistori denuncia que ja no poden més