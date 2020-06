Alberic estableix el 27 de novembre i el 7 de desembre com a festes locals

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic ha hagut de modificar les dates de les festes locals a causa de les suspensions que van tindre lloc durant l’Estat d’Alarma per la pandèmia del Coronavirus. El ple municipal va aprovar que se celebren dia de celebració i descans local el divendres 27 de novembre i el dilluns 7 de desembre.

Encara que tot està en l’aire encara per la incertesa marcada per la pandèmia i que no permet conéixer les claus de la denominada Nova Normalitat, la primera de les dates podria estar vinculada la celebració de la Fira del Comerç al Carrer d’Alberic, en el qual l’ajuntament mostra la seua aposta pel comerç local amb una fira que s’ha consolidat en els últims anys i que es pretén continuar celebrant per a donar una espenta als establiments alberiquenys. La Regidoria de Comerç no ha tancat la data però podria emmarcar-se en el cap de setmana enclavat entre el 27 i el 29 de novembre. Per part seua, la segona de les dates triades permetrà prolongar un pont festiu entre el dissabte 5 de desembre i el dimarts 8, amb la celebració del Dia de la Constitució i la Immaculada Concepció, que es lligaran amb la festivitat local el dia 7.