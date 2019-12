Alberic estrena el nou Teatre Liceu després d’una reforma de més de 300.000 euros

Connect on Linked in

El Concert de Nadal de la Societat Unió Musical d’Alberic va servir per a estrenar el nou Teatre Liceu d’Alberic, en el qual l’ajuntament ha invertit més de 300.000 euros per a escometre una reforma integral que situa la històrica instal·lació com a centre neuràlgic de la cultura local per a les pròximes dècades. L’edifici és de principis del segle XX i va ser reformat per darrerament l’any 1978 i des de llavors va albergar centenars d’actes culturals i recreatius com és el cas de projeccions de cinema, teatre, música o exaltació de les falleres, entre altres.

A causa de la seua antiguitat, més de quaranta anys, l’immoble es trobava en mal estat, sent objecte de nombroses reparacions, tant les instal·lacions com pel que feia el mobiliari. “El Teatre Liceu ha sigut, des de fa dècades, el centre cultural d’Alberic i per això ens vam proposar modernitzar-lo amb una doble intenció: Oferir a la ciutadania unes instal·lacions modernes i condicionades a les noves exigències i, a més, acabar amb les despeses que ja s’acumulaven per la decadència del mobiliari o l’estructura. Han sigut mesos de molta faena i la inauguració s’ha retardat pels incompliments de l’empresa adjudicatària però ja podem dir que el Teatre Liceu està llest. En les pròximes setmanes s’escometran els retocs finals però la ciutadania ja pot gaudir d’un complex cultural de primer nivell”, argumenta la regidora d’Urbanisme, Liliana Palencia.

El teatre s’ha condicionat amb unes noves i luxoses butaques tant al pati inferior com en l’amfiteatre i també s’ha reformat la instal·lació elèctrica i de so, la climatització, els lavabos i la façana. Per a millorar la funcionalitat s’ha substituït l’antiga moqueta roja que històricament s’expandia per tot el centre cultural per nous productes que faciliten la neteja i ofereixen una imatge moderna, neta i elegant. “Vam voler que fora la Societat Unió Musical d’Alberic la que inaugurara el centre cultural amb el seu Concert de Nadal perquè representa potser la nostra entitat més excel·lent, com va demostrar enguany amb el títol en el Certamen Internacional de València. Un teatre espectacular per a una banda de primer nivell”, afig l’alcalde, Toño Carratalá.