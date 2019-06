Alberic inaugura la piscina d’estiu i acaba amb una reivindicació històrica

Print This Post

Ja hi ha dia establert per a l’obertura de la piscina d’estiu d’Alberic. El nou complex aquàtic ja és una realitat des del mes de març quan es van finalitzar les obres. Quasi tres mesos després que les obres arribaren a la seua fi, Alberic podrà oferir als seus veïns un espai aquàtic modern que busca convertir-se en un referent de les instal·lacions aquàtiques de la comarca.

El municipi d’Alberic marcarà en roig en el seu calendari el 16 de juny, un dia molt esperat per tots els veïns de la localitat ja que l’anhelada piscina d’estiu obrirà les seues portes al públic i serà inaugurada. Diumenge, a partir de les 12:00 hores tindrà lloc la inauguració amb una jornada festiva destinada sobretot als més joves, i a partir de les 16:00 hores de la vesprada, la piscina quedarà oberta per gaudir-la ininterrompudament durant tots els dies d’estiu. Els horaris de la piscina seran de dilluns a divendres i diumenge de 10:00 hores a 14:00 hores i de 16:00 hores a 20:00 hores i el dissabte de 09:30 hores a 14:30 hores i de 15: 30 hores a 20:30 hores.

La piscina té una superfície de 353 metres quadrats en què es distingeixen una zona de spa i una altra de jocs infantils amb tobogans i dolls d’hidromassatge. També disposa d’un pàrquing descobert per a 30 places. La forma de la piscina reprodueix a un xiquet saltant a l’aigua, en el qual les dues cames i els dos braços suposen dos gots circulars de diferent profunditat per a nens de diverses edats. També compta amb una zona central que arriba a metre i mig destinada a la resta de la població. Per a la realització d’aquest projecte, que era tota una reivindicació històrica dels veïns, s’ha comptat amb la col·laboració d’administracions superiors i s’han invertit més de 400.00 euros entre les diferents ajudes i la inversió municipal duta a terme pel municipi.