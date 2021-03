Alberic manté vives les Falles amb el seu I Concurs de Ninots de Falla fets a casa

Connect on Linked in

Les falles continuen ben vives a Alberic. La Junta Local Fallera i l’Ajuntament han organitzat el I Concurs de Ninots de Falla fets a casa amb l’objectiu de mantenir l’ambient faller entre els més joves. Cada persona participant realitzarà en el seu domicili un ninot de falla, de grandària i temàtica lliure, amb materials que solen estar fets els ninots de les falles: suro, cartró, paper o pintures. Hauran d’estar realitzats amb materials que es puguen cremar. En la part de baix del ninot posaran el nom de l’autor o autora. Abans de les 14 hores del dijous 18 de març hauran de dur-lo a l’Ajuntament d’Alberic, on hauran d’emplenar un formulari amb les dades de la persona participant i les dades d’una persona responsable major d’edat. Una vegada s’ha inscrit en el concurs, al xiquet o a la xiqueta se li lliurarà un detall per haver participat al concurs, patrocinat per l’Ajuntament d’Alberic.

Hi hauran dos categories, una primera per a xiquets i xiquetes entre 11 i 14 anys i una segona fins a 10 anys. El dia 18 de març de vesprada, es reunirà un jurat format per l’alcalde, la Fallera Major d’Alberic, el President de la Junta Local Fallera d’Alberic i altres persones vinculades al món de les falles, i escolliran el millor ninot en cada categoria. Estos dos ninots seran els ‘Primers ninots indultats de la JLF d’Alberic’ i se salvaran de les flames. Durant este període, es realitzarà una ‘Exposició Virtual del Ninot’, publicant-se a les xarxes socials de l’Ajuntament d’Alberic i de la Junta Local Fallera d’Alberic les fotografies.

Quan les condicions epidemiològiques milloren, es farà una exposició física en alguna instal·lació́ municipal, fent constar el nom i l’edat de l’autor o autora de cada ninot. Quan es puga celebrar algun acte faller, entre tots els ninots participants es muntarà un monument faller i es procedirà a realitzar l’acte de la cremà i se salvaran els Ninots indultats, que passaran a ser propietat de la JLF d’Alberic.

A l’autor o autora del millor ninot de cada categoria se li farà entrega d’una tablet patrocinada per la JLFA. Segons agrega el regidor de Falles, Josep Puig: “Tal com en anys anteriors s’ha realitzat en els col·legis del nostre poble, volem que els xiquets i xiquetes d’Alberic realitzen ninots amb materials que tinguen a casa, si és possible amb materials reciclats. La participació́ al concurs és gratuïta i els participants sols han de complir dos requisits que són tenir fins a 14 anys i estar empadronats en Alberic. Tant si són com si no són fallers. Les falles d’Alberic tenen molta força i segur que va a seguir amb la seua expansió malgrat totes les dificultats per dos mesos de març sense celebració plena”.