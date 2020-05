Alberic no cobrarà la taxa d’ocupació als bars i permet ampliar les terrasses un 50%

L’Ajuntament d’Alberic ha pres diverses decisions per a ajudar al sector de l’hostaleria, un dels més perjudicats per l’efecte de la crisi sanitària pel contagi massiu del Covid-19. Així, el consistori que dirigeix Toño Carratalá i que compta amb Josep Puig com a responsable de l’àrea econòmica recull diverses d’estes mesures en l’important Pla Local d’Emergència i Reactivació Econòmica que té previst aprovar en el ple municipal que se celebrarà telemàticament el dijous. En ell recull que els bars i restaurants no pagaran en 2020 per l’ocupació de la via pública, tant en els mesos en què han estat tancats com en la resta de l’any.

A més d’ajudes de caràcter directe i a fons perdut, l’ajuntament alberiqueny també ha decidit que les terrasses puguen ampliar-se en els pròxims mesos amb un 50% més respecte al que tenien autoritzat, amb l’objectiu de pal·liar les limitacions establides pel Ministeri de Sanitat per a complir amb les distàncies de seguretat.

Això sí, la Policia Local està visitant estos dies als diferents bars i restaurants per a comprovar el compliment de la normativa, tant pel que fa a l’ampliació de les terrasses com a l’horari d’obertura.

Els establiments poden obrir en funció del que s’estableix en la llicència amb la qual comptaven abans de l’Estat d’Alarma. “Busquem que existisca un criteri uniforme i així poder beneficiar a tots els bars i restaurants per igual.

L’ajuntament que dirigisc està decidit a secundar amb totes les nostres possibilitats a un sector que s’ha vist perjudicat plenament per la crisi sanitària. I ho demostrarem. Això sí, cal complir la normativa perquè no podem perjudicar la convivència veïnal.

Amb flexibilitat però amb responsabilitat eixirem enfortits d’esta problemàtica. Estic convençut”, argüeix l’alcalde, Toño Carratalá.