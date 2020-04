Alberic repartirá 4.000 euros en sus 48º Premios Literarios

Connect on Linked in

Alberic s’encamina ja, malgrat els impediments ocasionats per la pandèmia del Covid-19, cap a una nova edició (la 48a) dels seus Premis Literaris, en els quals l’ajuntament repartirà 4.000 euros entre les diferents modalitats en lliça. L’objectiu, mantenint una continuïtat d’uns premis que enaltisquen les diferents àrees i figures del món de les lletres, és el de reforçar la identitat cultural conjunta a través de la de cada membre de la seua comunitat, així com enaltir i reforçar la presència de les Humanitats en totes i cadascuna de les àrees. Així mateix, entén com a primordial la normalització, ús i posada en valor de l’idioma valencià, per la qual cosa aquests premis tenen com a objectiu col·locar-lo en el lloc que es mereix.

Els originals hauran de ser inèdits i no haver obtingut cap premi ni reconeixement en altres certàmens o concursos literaris. Seran presentats sense signar, tan sols amb el títol de treball o pseudònim. La presentació dels treballs es realitzarà mitjançant correu electrònic a l’adreça premisliteraris@alberic.es. El format de presentació de treballs serà en PDF. S’adjuntarà en el mateix correu, un arxiu adjunt separat del treball, amb les següents dades: nom i cognom de la persona autora, adreça, telèfon de contacte i DNI. Els premis Bernat Roig Duato de narrativa juvenil, Rafael Comenge de narrativa i Francesc Badenes Dalmau de poesia seran lliurats en un acte públic si les condicions sanitàries així ho permeten. Les obres es podran entregar fins al 8 de maig.

El Premi Rafael Comenge de Narrativa en Valencià té tema lliure i l’extensió no serà inferior a quaranta folis. Comptarà amb un premi de 1.000 euros. Enguany naix la mateixa modalitat però en Castellà, també amb tema lliure i la mateixa extensió com a mínim, a més del mateix premi en metàl·lic. Per part seua, el Premi Francesc Badenes Dalmau de Poesia tindrà una extensió mínima de 25 fulles o poemes i màxima de 60. Es presentarà un sol treball per persona i el premi serà de 1.500 euros. També existirà el Premi Bernat Riog de Narrativa Juvenil, patrocinat per la família Roig Marí i que comptarà amb un guardó de 500 euros i estarà destinat a joves d’entre 14 i 18 anys.

Tots els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Ajuntament d’Alberic, el qual es reserva els drets d’aquesta primera edició, que publicarà les obres en la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. En cas de ser publicats en posteriors edicions, s’haurà de fer constar que va ser guanyador del premi corresponent a l’Ajuntament d’Alberic.