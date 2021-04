Alberic reprèn en este 2021 el seu certamen d’art gegant

La pandèmia ho va evitar en 2020 però, complint amb totes les exigències sanitàries, tindrà lloc en este 2021. Alberic es convertirà, entre el 19 i el 23 de maig, en un museu d’art gegant amb la celebració de l’ArtAlberic, un certamen en el qual participaran rellevants muralistes d’àmbit internacional per a pintar grans obres d’art que quedaran per a la posterioritat a l’accés de qualsevol veí o veïna. Donades les circumstàncies, seran sis els artistes participants i la temàtica es mantindrà amb el respecte al medi ambient com a leit motiv. Com ho defineix el comissari del certamen, Benito Marín, “és el museu més democràtic, el que permet a tots gaudir de l’art”.

Alberic podrà gaudir de les obres del Dios de los Tres, Kraser, Zurik, Lalone, Juanga Cedos i Mr. Chapu. Segons l’alcalde, Toño Carratalá: “La pandèmia va frustrar la celebració en 2020 just a uns dies que començara i en 2021 hem volgut reprendre la iniciativa que situa a Alberic al nivell d’algunes ciutats de referència en el món que són exemple de l’art urbà. Els artistes treballaran pujats a grans braços metàl·lics, per la qual cosa no hi ha inconvenient amb les restriccions sanitàries que encara hem de continuar complint per a véncer definitivament a la pandèmia. Amb tot, Alberic podrà gaudir d’obres d’art gegants, pintades en les façanes, mirant al carrer, consumibles cada dia”.

La regidora de Cultura, Virginia Bruñó, considera que el Festival Internacional ArtAlberic “permet a Alberic conéixer l’art urbà més contemporani, fent dels carrers un museu amb el qual experimentar amb noves tendències estilístiques. Amb una temàtica, a més, que segueix la línia marcada per l’Ajuntament de respecte amb el medi ambient. Art, cultura i naturalesa. Tot en un”.

Alberic serà, durant eixa setmana, la capital d’art. L’actuació dels distingits muralistes coincidirà a més amb una nova edició del Concurs d’Art al Carrer. Un certamen que arriba a la seua cinquena edició i en el qual es reparteixen considerables premis econòmics.

Sobre els artistes dels murals, El Dios de los Tres, Javier Navarro Romero (Almeria, 1985), és un muralista, creatiu i il·lustrador que es troba a cavall entre Madrid i Barcelona. Ha treballat per a empreses com Levi’s, Maskokotas o l’Hotel Barcelona Princess. La seua obra deixa entreveure la llum, el colorit i la frescor que el Mediterrani regala als nascuts sota el seu protectorat, amb el seu peculiar aire barroc i “newschool”. Té obres a pràcticament per tota Espanya i en llocs tan dispars com Nova York, Miami, Berlín o Praga. Juanga Cedos és un artista que sent el carrer i l’art amb passió. Amb tota probabilitat, el millor artista urbà d’Albacete, amb obres repartides al llarg del territori nacional i en latituds tan dispars com Algèria i Noruega. Per mitjà del realisme i una factura neta, transmet tota la força que la Manxa imprimeix a tots aquells que baix la seua falda estan, una terra tan bella com dura. Kraser és un murcià universal i orgullós de la seua terra. Artista i dissenyador gràfic nascut a Cartagena, va començar molt jove pintant grafitis i posteriorment va estudiar a l’escola d’art de Múrcia. En 2009 es va traslladar a Milà, on resideix actualment. Ha exposat la seua obra pràcticament per tot el món i publicat en nombrosos llibres i revistes. La seua obra està influenciada tant per la pintura clàssica, el surrealisme o l’abstracció, sensibilitzada per la societat actual o el món dels somnis.

Lalone és un dels màxims exponents de l’art urbà malagueny. Il·lustrador i graffiter, Lalo disposa d’un estil a cavall entre el còmic i el realisme, una hibridació que sota la seua paleta es converteix en una autèntica explosió de creativitat. Té obres tant en organismes públics com privats. Nascuda a Bogotà (Colòmbia) en 1990, Zurik és una escriptora de grafiti i dissenyadora gràfica que ha construït la seua carrera sobre la base d’un estil dinàmic i colorit fonamentat en el Grafiti Writing. Zurik s’allunya de les regles establides, jugant amb l’orgànic, el geomètric i els volums propis del dibuix tècnic, la qual cosa s’ha transformat amb els anys en el seu segell personal, únic i altament recognoscible, amb reconeixement internacional. Per part seua, José M. Rodríguez Trigueros, d’Orihuela (Alacant), és llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Granada. Artista multidisciplinari que sap com ningú imprimir màgia en totes les seues obres, independentment del format que trie. Internacionalment és coneguda la seua faceta artística com a grafiter i muralista amb el pseudònim de Mr. Chapu. En llocs com Turquia, l’Argentina, Itàlia, França, Corea del Sud, Hondures o El Salvador. El seu objectiu és crear una llavor que servisca de sement perquè cresca la cultura, l’art i l’enriquiment cultural.