Alboraia celebra el Dia del Consumidor

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alboraia ha celebrat aquest dijous 14 de març, junt amb la Unió de Consumidors, el Dia Mundial dels Drets del Consumidor, un dia per a conscienciar sobre la importància de respectar els drets dels clients.

El Mercat Municipal ha sigut el lloc triat per a informar els veïns i veïnes de la localitat sobre els seus drets com a consumidors i consumidores, que a més han rebut obsequis del Servei Municipal d’Informació al Consumidor (SMIC). Així, s’han repartit bolígrafs, fundes ‘portatot’ per a la platja, targeters o suports per a mòbils, així com fullets informatius.

A l’acte han acudit l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría i el Secretari General de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, així com components de l’Equip de Govern i de la Corporació Municipal.