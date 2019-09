Alboraia celebra la Setmana Europea de la Mobilitat

L’Ajuntament ha celebrat aquesta setmana una infinitat d’activitats per a promoure una mobilitat més sostenible







Alboraia ha celebrat aquests dies la Setmana Europea de la Mobilitat, amb gran quantitat d’activitats organitzades per l’Ajuntament d’Alboraia amb la col·laboració d’altres associacions i entitats.



Aquesta setmana ha servit per a promoure l’ús d’una mobilitat neta i conscienciada amb el medi ambient en tota Europa, i per a recordar una vegada més, que altra forma de moure’s per les nostres ciutats i pobles és possible.



La iniciativa s’ha dut a terme del 16 al 22 de setembre, enguany baix el lema “Camina amb nosaltres”. Mitjançant aquesta temàtica, la Unió Europea posa el focus en els beneficis que tenen aquestes formes de desplaçament per a la nostra salut, per al medi ambient i per a la nostra economia.



Espanya, un any més, ha sigut líder en participació d’aquesta campanya, i Alboraia ha sigut un dels centenars de municipis adherits. L’any passat de les 2.792 ciutats europees participants 473 ciutats van ser espanyoles.



Aprofitant la coincidència amb les Festes de la Patacona, gran part de les activitats s’han realitzat en la zona del litoral. El dissabte 21 al matí es va dur a terme un passeig amb bici obert a tothom, que va començar el seu recorregut a les 10.30 en l’Edifici Singular i va durar fins a les 12.00, organitzat ple Consistori, la Policia Local i amb el suport de Protecció Civil.



Durant la vesprada del mateix dissabte es van dur a terme diverses activitats per promoure altres formes de moure’s alternatives i més respectuoses amb el medi ambient. L’Ajuntament d’Alboraia va organitzar un circuit unflable de Balanz Bike, un tricicle modern en el qual pots moure’t amb el teu cos com a únic motor. A més, també es va realitzar una exhibició de Kangoo Jump, organitzat pel Consistori amb la col·laboració de Kangoo Club Enjoy.



El diumenge 22, amb motiu de la celebració d’aquesta setmana, el transport públic com el bus groc de la localitat, el l’EMT i el metro va ser gratuït.

Per altra banda, pel matí es va dur a terme una carrera solidària, en benefici de Downval, i organitzada per l’Associació Veïnal Patacona-Vera, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alboraia.



A més els veïns i veïnes també van poder gaudir d’una exhibició d’esports urbans, que també proposen altres formes de moure’s a la ciutat: Patinatge, skate, parkour… Tot això organitzat amb la col·laboració dels clubs Mediterranean Surf i el Club de Patinatge La Roda.



A la vesprada també es va celebrar una “patinada familiar”, en la qual moltes persones van gaudir d’aquesta activitat saludable i en família.