Alboraia celebra les Creus de Maig 2019

Enguany per primera vegada es van cantar els ‘Mayos’ a la creu del taller ‘Mon Gran’

Un total de nou creus de flors són les que les germanors i corporacions del poble d’Alboraia van plantar en els carrers per a commemorar la festivitat de les Creus de Maig que, com cada any, es va celebrar des de les onze de la nit del 30 d’abril amb el Cant dels ‘Mayos’ i les Albaes.

D’aquesta manera, van començar la nit i la celebració amb el ‘Mayo’ a la Verge de l’Assumpció i a la Creu Parroquial, dins de l’Esglèsia, a la plaça de la Constitució, continuant el recorregut pels carrers d’Alboraia per a visitar la resta de creus de les germanors i corporacions i realitzar el cant dels ‘Mayos’ en cadascuna d’elles, així com per a donar la benedicció, de la qual s’encarrega el cura. Així mateix, es va fer un cant a la Musa de la Música a la Societat Musical d’Alboraia.

Els Cants i les Albaes van ser a càrrec de Pepe Fuster, acompanyat del Grup de Cantaors, Guitarres i Bandúrries del Musical, als quals va acompanyar el ‘versaor’, la funció del qual és improvisar versos que interpreten els ‘cantaors’.

A més, al recorregut d’enguany es va sumar una creu molt especial realitzada pel taller ‘Mon Gran’ i a la qual, per primera vegada, se li van cantar els ‘Mayos’. ‘Mon Gran’ és el taller dirigit a persones amb diversitat funcional gestionat per la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alboraia.