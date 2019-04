Alboraia contínua amb els treballs de neteja i recuperació en les seues platges de Port Saplaya i Patacona

Print This Post

S’espera tenir-ho tot a punt de nou per al cap de setmana vinent de Sant Vicent

Alboraia ha iniciat els treballs per a la recuperació de les seues platges, que van aparéixer plenes d’arena després del cap de setmana de pluja i vent. Acabat el temporal, es va procedir a començar les obres de neteja per a la recuperació de la normalitat al més prompte possible.

D’aquesta manera, s’han reforçat els equips de neteja de platges i de vies públiques ja existents, que es reforçaran encara més amb personal i maquinària en cas de ser necessari. En Port Saplaya s’espera tornar a la normalitat hui mateix. No obstant això, en La Patacona, a causa de la gran quantitat d’arena, es necessitaran diversos dies per a retirar-la tota.