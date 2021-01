Alboraia desplegarà un dispositiu especial per al cap de setmana

Print This Post

La Policia Local d’Alboraia recorda que la localitat no està confinada perimetralment.

Aquest pròxim divendres 29 de gener entra en vigor el tancament perimetral de València des de les 15 hores del divendres fins a les 6 del matí del dilluns 1 de febrer. Davant aquesta situació i a causa de la proximitat entre municipis, la Policia Local d’Alboraia desplegarà un dispositiu especial per a evitar distraccions.

Aquest dijous s’ha dut a terme una reunió de treball amb les tres forces i cossos de seguretat de l’Estat; Policia Local d’Alboraia, Policia Local de València i Guàrdia Civil de Tavernes Blanques per a la coordinació conjunta de l’operatiu previst per als pròxims caps de setmana i possibles dies festius.

Ja que no es pot entrar ni eixir de la ciutat de València, la Policia d’Alboraia reforçarà diversos punts de la localitat com per exemple el punt que conflueixen el passeig marítim de la Malva-rosa i el de la Patacona, a l’altura del Mirador de la Patacona, l’inici del passeig marítim de la Patacona a l’altura aproximada del número 2 i en el camí que s’uneixen el Camí de Farinós (València) amb el Camí del Soldat (Alboraia).