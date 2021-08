Alboraia encara el seu futur amb la recta final del Pla General d’Ordenació Urbana

Print This Post

El projecte preveu dotar a la localitat de nous equipaments que no poden realitzar-se en l’actualitat com un col·legi i institut públic, habitatges protegits o un parc públic, entre altres dotacions

L’Ajuntament d’Alboraia ha acabat de perfilar la que és la versió definitiva del Pla General d’Ordenació Urbana amb l’adaptació de les al·legacions presentades per veïns i veïnes, un document que regirà el creixement urbà dels pròxims 25 anys de la localitat. La nova ordenació té com a prioritat els següents eixos: dotacions públiques, ocupació de qualitat, habitatge digne i una economia circular i interrelacionada en els espais del municipi: nucli urbà, polígon, horta i platges.

L’objectiu és obtindre els equipaments que no té el nucli tradicional i que no poden aconseguir-se d’una altra manera davant els límits del Pla General que està actualment en vigor, el qual data de l’any 1991.

Aquestes dotacions preveuen donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes d’Alboraia. Per exemple, la construcció d’un col·legi i d’un institut públic evitarà que estudiants hagen de desplaçar-se al centre públic situat en La Patacona; els nous habitatges, de les quals el 30% seran de protecció oficial, busquen abordar un dels grans problemes de la localitat ampliant l’oferta: l’elevat preu a l’hora d’adquirir una llar; i el parc públic donarà espai a un nou parc caní, una zona de cal·listènia per a fer exercici a l’aire lliure i instal·lacions per a passeig i activitats a l’aire lliure en un entorn enjardinat.

Del Pla també destaca la mínima ampliació del polígon consensuat amb ASEPAL, l’associació empresarial del polígon. L’actuació, que contempla horta, jardí i l’inici d’una vorera arbrada i un carril bici que connecte de manera segura amb les platges, establint un balcó a l’horta que adapte Alboraia al PATH (Pla d’Acció Territorial de l’Horta).

El Parc Agrari de Peixets establirà un aiguamoll amb un filtre natural que millore la qualitat de les aigües de les séquies que desemboquen en la mar, així com la rehabilitació d’un sistema dunar que servisca de protecció enfront de temporals i un espai d’horta pública que fomente l’activitat agrícola i incentive la investigació de millora de l’ecosistema agrícola.

Una de les millores més destacades del projecte és la reducció de l’ocupació d’horta per a incorporar les necessàries dotacions. D’aquesta manera, l’objectiu ha sigut sempre ocupar el menor nombre possible de terres productives i aprofitar en la seua majoria les terres en desús. Tota aquesta projecció d’espais productius, horta i polígon, poden suposar noves oportunitats de treball i de desenvolupament industrial i agrari per als pròxims 25 anys.

Un projecte obert i adaptat a la llei

El Pla General d’Ordenació Urbana ha evolucionat extraordinàriament al llarg dels seus 15 anys de tramitació. S’ha exposat a l’Ajuntament i en la web oficial en les seues múltiples versions, s’ha anat millorant i modificant sobre la base de les al·legacions recollides per a adaptar-ho a les propostes presentades de col·lectius i persones i a les noves normatives urbanístiques i territorials autonòmiques i estatals.

Ara, el projecte que decidirà el futur d’Alboraia encara la seua recta final, a l’espera d’una comissió urbanística en la qual es pronuncien tots els grups polítics de l’Ajuntament per a votar la proposta. De no tirar avant, el projecte cauria definitivament i es necessitarien almenys 5 anys per a iniciar de nou el procediment de redacció d’un nou Pla General.

És necessari tindre en compte que el creixement d’Alboraia només es pot produir en les zones que determina el PATH i a les quals s’adapta la present revisió del Pla General i a les quals s’haurà d’adaptar qualsevol altre que es pretenga redactar.