Alboraia és territori Iberian Real Food

L’empresa People Are Science reconeix el municipi com a territori Iberian Real Food



L’orxata d’Alboraia sense sucres afegits rep també aquest reconeixement



El municipi d’Alboraia rep a través de l’empresa People Are Science i la Diputació de València el segell de qualitat Iberian Real Food per destacar en la indústria alimentària local amb una producció d’aliments justos, saludables i respectuosos amb el medi ambient, amb la intenció d’un futur sostenible d’acord amb el Pacte Verd Europeu (Green Deal Europe, 2050).



El segell Iberian Real Food, està inclòs en el programa Gastrotur, per a la promoció de la gastronomia i el turisme local de la Comunitat Valenciana, aquest distintiu només s’atorga a aquells productors i empreses que compleixen amb els estàndards de qualitat i seguretat alimentària i, a més, ofereixen productes de proximitat (km 0), saludables i de producció sostenible.



L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría es va mostrar molt emocionat pel reconeixement que ha rebut el municipi i va voler agrair a tots els que han participat en aquesta iniciativa turística i gastronòmica i sobretot va donar “gràcies al Patronat de Provincial de Turisme per donar suport al sector turístic davant els danys causats per la Covid-19 i també al Gremi d’Orxaters d’Alboraia per complir amb els estàndards que la distinció marcava”, a més va afegir que “en aquests moments tan difícils el Patronat de Turisme de la Diputació ha apostat per la promoció d’un turisme responsable i gràcies a iniciatives com aquesta, Alboraia s’adhereix al pacte europeu”.



Així mateix, també ha rebut aquest reconeixement l’orxata d’Alboraia sense sucres afegits, certificant així la qualitat del Gremi d’Orxaters. A més del gremi, els productors de la localitat d’orxata sense sucres afegits que van rebre aquest segell de qualitat van ser les orxateries; Daniel, Panach i Rin.



“Aquest segell destaca la importància dels productes de proximitat, gestió sostenible i saludables. Cal saber el que consumim i no acceptar comprar productes que costen poc, però que estan plens de conservants i químics que a la llarga paguem en medicaments. El menjar no és un carburant, no som màquines. Som el que mengem, pensem de manera holística sobre això, en qui ho ha cultivat, com, què aporta…’’, va destacar Carlos Gimeno, Tècnic de Qualitat de People Are Science, durant el lliurament dels certificats.



També l’empresari Daniel Tortajada, de l’Orxateria Daniel, va voler agrair a tots el treball realitzat i especialment a l’alcalde, Miguel Chavarría, pel suport als productors i empreses locals com la seua, i fer possible aquest guardó, que per a ells representa el reconeixement d’anys de tradició i de molt d’esforç.



“Cal entendre que el 75% de la humanitat menja de xicotets productors, però mirem aqueixa majoria com si fora una minoria i posem en el centre a la indústria alimentària. Alboraia té tot el que busca Iberian Real Food: tradició, agricultura, gastronomia, a això afig-li els seus paisatges i la seua cultura’’, va afirmar Rosa Valenzuela, directora general de People Are Science. “Hui Alboraia es defineix com un territori on prima la qualitat del producte local i la seua sostenibilitat. Un lloc que comparteix molta història amb la xufa valenciana i que ara es reconeix com un aliment saludable i segur”, va concloure la directora.



Al lliurament del reconeixement van ser present l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, la regidora de Turisme, Raquel Casares, la directora general de People Are Science, Rosa Valenzuela, el president del Gremi d’Orxaters i propietari de l’Orxateria Daniel, Daniel Tortajada, el copropietari de l’Orxateria Rin, Carmelo Balaguer, representants de l’Orxateria Panach, el president de la Denominació d’Origen Xufa de València, Antonio Gimeno i membres de la corporació municipal de l’Ajuntament d’Alboraia.



Iberian Real Food de People Are Science



L’agricultura local, les tradicions gastronòmiques i el producte de proximitat són el futur. Últimament l’alimentació està jugant un paper molt important en la població, i és que cada vegada ens preocupem més per la qualitat i procedència dels aliments que mengem diàriament. La tendència del “menjar real” o ‘Real Food’ està cobrant rellevància i ens ajuda a prendre consciència en molts aspectes.

Sobre aquests pilars s’alça ‘Iberian Real Food’, un projecte que busca reivindicar la gastronomia i el producte local com a part de la cultura de cada regió, brindant l’oportunitat de conèixer llocs i sabors de la nostra terra, afavorint la recuperació econòmica d’aquests sectors i promovent un model sostenible que millora el nostre medi ambient.