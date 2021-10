Alboraia presenta el seu Pla Estratègic de Turisme i el Pla Director de Destinació Turística Intel·ligent

L’Ajuntament d’Alboraia junt a Turisme Comunitat Valenciana han presentat els plans en La Patacona



L’Ajuntament d’Alboraia ha elaborat juntament amb el sector turístic local un Pla Estratègic de Turisme i un Pla Director de Turisme Intel·ligent. Aquest matí s’han presentat aquestes línies d’actuació en el restaurant Brassa de Mar de La Patacona, en un esdeveniment encapçalat per Miguel Chavarría, alcalde del municipi, i Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme.



Miguel Chavarría ha volgut “donar les gràcies als més de huitanta actors públics i privats que han col·laborat per a aquest fi, perquè sense la implicació i treball conjunt que portem avant amb tanta il·lusió i esforç, no podríem donar-li a Alboraia la visbilidad que mereix”.



En l’acte també s’han pogut desgranar algunes de les bases d’aquests plans, de la mà d’Alberto Galloso de Solucions Turístiques, encarregada de redactar el pla.



Aquests plans guiaran durant els pròxims quatre anys la gestió turística municipal i marcaran el desenvolupament professional, sostenible, accessible i tecnològic d’aquest sector tan important per a la societat i economia alboraiera.



L’esdeveniment ha comptat amb la presència de membres de la Corporació Municipal, del cos tècnic municipal, del teixit empresarial, associatiu i turístic d’Alboraia, i representants d’altres organismes directament vinculats a l’activitat turística de la ciutat. També s’ha comptat amb la col·laboració del Grami d’Orxaters d’Alboraia, la D.O Xufa de València, i Javier Martínez, coordinador de la xarxa Tourist Info de València.



Els plans elaborats des de la Regidoria de Turisme dirigida per Raquel Casares Dolz, estableixen els arguments i estratègies per a aconseguir un posicionament clau en l’escenari turístic actual. Amb això, Alboraia es projecta com una destinació turística moderna, intel·ligent, i sostenible, que propicia un turisme responsable que beneficie a tota la seua població, i alhora pose en valor tot el que el municipi pot oferir.