Alboraia prolonga el servei de l’Escola Infantil municipal de la Patacona amb l’actual adjudicatari i redueix el seu cànon per la COVID-19

El Ple Municipal també aprova millorar la circulació en l’Av. de la Huerta i reivindicar els drets LGTBI, entre altres propostes

El Ple de l’Ajuntament d’Alboraia ha votat a favor de prolongar el contracte a la Cooperativa que presta el servei de l’Escola Infantil municipal de la Patacona, amb les mateixes condicions, durant el pròxim curs escolar 2021-2022, per a evitar que els tràmits del concurs que s’ha de renovar es resolguen a meitat curs, amb el perjudici que això podria causar a l’alumnat si es donara la circumstància d’un canvi d’adjudicatari. A més s’ha acceptat la reducció del cànon del passat curs 2019-2020, en la proporció adequada al temps en el qual es va haver de tancar el centre durant el confinament.

Quant a les mocions presentades, va ser elevada a institucional una del grup Ciutadans que versava sobre l’estudi d’alguna possible millora de la circulació en l’Av. de l’Horta de Port Saplaya. El Partit Popular va presentar una moció per a instar el Govern d’Espanya a prendre una sèrie de mesures per a rebaixar el preu de l’electricitat, una proposta que va ser recolzada per Vox i Ciutadans i les abstencions de PSOE i Compromís atés que ja s’han adoptat algunes de les mesures que sol·licitava la moció.

Seguidament, es va assumir una declaració consensuada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies sobre el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, una lectura que va ser abrigallada per tots els grups, excepte per Vox, que es va posicionar en contra. També Compromís va presentar una sol·licitud, en nom de Dones Feministes d’Alboraia, instant l’inici d’un expedient d’honors a favor de l’escriptora Carmelina Sánchez-Cutillas, perquè s’estudie la possibilitat que la Biblioteca Pública Municipal reba el seu nom. Es va aprovar la moció amb els vots de Compromís, les abstencions de PP, PSOE, Ciutadans i PP, i el vot en contra de Vox.

Finalment, es va aprovar per unanimitat assumir la declaració institucional proposta per la Federació de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a reclamar una correcció en el BOE del Real-Decret 229/2021 de 30 de març pel qual declarava a les societats musicals valencianes com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, el text del qual afirma el seu origen en les corals catalanes, qüestionat per aquesta federació.

Abans de finalitzar la sessió, l’alcalde, Miguel Chavarría, va contestar a les preguntes i va donar compte de les següents dades: Serveis Socials ha realitzat més de 1.300 actuacions en l’últim semestre, s’ha rebut una subvenció de Xarxa Salut per a elaborar el Pla d’Inclusió i Cohesió Social per un import de 12.000 euros i s’ha signat un conveni amb ADECO pel desenvolupament d’activitats d’integració laboral de les persones més vulnerables. A més, va anunciar que s’han registrat 285 sol·licituds del Pla Resistir i s’han transferit ja 281.474,81 euros.