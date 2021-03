Alboraia reitera el seu compromís per la igualtat en la lectura del manifest del Dia de la Dona

Connect on Linked in

La campanya del 8M “Compartir és igualtat: corresponsabilitat en les cures” busca conscienciar del repartiment de cures en l’àmbit públic i familiar

L’Ajuntament d’Alboraia ha reiterat el seu compromís de continuar treballant per la implementació de polítiques públiques que afavorisquen la ruptura de les desigualtats entre dones i homes. Ho ha fet en paraules de Zeudi Estal, regidora d’Igualtat, que ha realitzat la lectura del manifest en un acte que ha reunit veïnes, veïns, personal del Consistori, l’alcalde Miguel Chavarría i membres de la Corporació Municipal amb totes les mesures de seguretat COVID-19 implementades.

La campanya de conscienciació del Dia de la Dona de l’Ajuntament d’enguany tracta de conscienciar sobre el pes més gran que recau sobre les dones en àmbits sanitaris, socials i econòmics i de violència, factors agreujats per la pandèmia COVID-19. Amb el nom “Compartir és igualtat: corresponsabilitat en les cures”, la iniciativa ha buscat incidir sobre la necessitat de compartir el treball de cures en l’àmbit públic i familiar, així com trencar amb els rols de gènere tradicionalment associats a la dona.

En aquest sentit, Estal ha convidat a la ciutadania d’Alboraia “a sumar-se a aquest gran repte per a fer possible una societat més justa i equitativa”. És per això que, a més de la lectura del manifest, la institució pública està difonent la campanya per les seues xarxes socials oficials, duent a terme activitats coordinades amb les regidories de Joventut i Cultura i fent tasques didàctiques en els centres educatius del municipi.