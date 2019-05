Alboraia s’adhereix al programa JOOP ‘Jove Oportunitat’ de l’IVAJ

Connect on Linked in

El programa ofereix oportunitats a joves de 16 a 21 anys que han deixat els estudis

Alboraia s’ha adherit al programa de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana per a joves. Aquesta acció té com a objectiu que persones entre 16 i 21 anys que han abandonat els seus estudis tinguen una segona oportunitat, i se’ls ofereixen accions d’orientació i motivació amb la finalitat d’aconseguir que tornen al sistema educatiu.

A través de sessions de coaching i orientació, el programa tindrà un enfocament pràctic. D’aquesta manera, els i les joves obtindran informació sobre les diferents opcions de formació professional a les quals poden accedir i podran visitar empreses d’acolliment a les que se’ls mostrarà el treball real al qual poden optar.

L’acció JOOP s’estructura en diverses parts, com són el desenvolupament personal i social, l’orientació professional i la reentrada acadèmica. Així mateix, per a aquelles persones que no hagen obtingut la titulació d’ESO, el programa els ofereix també un mòdul de formació acadèmica per a preparar les proves d’accés a Grau Mitjà.

Les sessions van començar a l’abril, i dimarts passat, els i les participants van rebre la visita de l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i el regidor de Joventut, Ismael Rubio, els qui els van animar a aprofitar les sessions i continuar treballant en el seu futur. Les sessions seran de quatre hores diàries amb un contacte directe amb un ‘coach’ personal que coordina el grup.

El programa és finançat pel Fons Social Europeu amb l’Estratègia Europea 2020, que ha fixat com a meta la reducció de l’Abandonament Educatiu Precoç.