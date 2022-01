Alboraia s’integrarà en la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables

Connect on Linked in

La iniciativa permetrà redactar un Pla de Salut Municipal per a millorar la qualitat dels serveis municipals i les estratègies de promoció de la salut

El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alboraia va aprovar el passat 21 de desembre de 2021 amb una relació de 20 vots a favor i una abstenció l’adhesió del municipi a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS). L’adhesió a aquesta xarxa de municipis ha sigut impulsada principalment des de la regidoria de Serveis Socials i Salut que encapçala Susana Cazorla.

La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables és una secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que treballa conjuntament amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per a conjuminar l’acció municipal cap a la construcció de localitats més saludables.

Amb aquesta adhesió la Corporació Municipal es compromet a realitzar un estudi de la situació actual de salut a Alboraia així com a la redacció d’un Pla de Salut Municipal que suposarà fer un pas més en la qualitat dels nostres serveis municipals. L’estudi de la situació actual i la redacció del Pla de Salut Municipal es materialitzaran en accions i estratègies de promoció de la salut, des d’una perspectiva integral i comunitària que defense l’equitat, seguint els criteris marcats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Alboraia disposarà per a aquesta creació d’objectius i per a la definició d’estratègies de promoció de la salut comunitària de diferents eines i recursos que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) posa a la disposició de la Xarxa de Ciutats Saludables (RECS). Entre ells es troben la possibilitat d’optar a subvencions de la FEMP per a membres de la RECS, un banc de bones pràctiques en programes municipals de salut i suport i assessorament tècnic en la creació de les estratègies d’acció i plans de salut municipals.

Entre altres, els seus objectius principals per al foment d’una bona salut en totes les etapes de la vida són la promoció d’estils de vida actius, una bona alimentació i la cura del benestar físic i emocional sent per a això necessària la integració de la salut com a criteri transversal a totes les polítiques i actuacions que influïsquen en la salut de les persones.

Els espais de vida, treball i oci més saludables es construiran amb l’ajuda dels processos participatius, amb actuacions que tendisquen cap a una major equitat en salut i que responguen al conjunt de les necessitats de la població en l’àmbit de la salut.