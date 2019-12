Alcàntera de Xúquer celebra aquest diumenge la seua primera marxa solidària per a recaptar fons contra el càncer

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer ha convocat la seua primera marxa contra el càncer per al 15 de desembre a les 10:00 hores. Una iniciativa solidària que destinarà íntegrament els diners recaptats a la investigació oncològica. Els interessats en formar part d’aquesta iniciativa, que té intenció de consolidar-se dins del calendari d’activitats benèfiques del municipi, poden inscriure’s de 09:00 a 14:00 hores en el consistori fins al 13 de desembre o el mateix dia de la prova. El donatiu són 5 euros i l’activitat és apta per a totes les edats, no és competitiva i els participants hauran de completar un recorregut urbà de 4 quilòmetres.

“És molt important celebrar aquest tipus d’esdeveniments per a aconseguir un efecte de conscienciació i compromís davant aquesta malaltia. La col·laboració és necessària. Només importa que ens moguem junts per un motiu i que any rere any aconseguim ser més. Ajudar està a l’abast de tots”, assenyala Julio A. García, alcalde d’Alcàntera de Xúquer.