Alcàntera de Xúquer inverteix 100.000 euros en un nou i eficient sistema d’enllumenat públic

L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, seguint amb les seues polítiques per cuidar la salut i el medi ambient, ha renovat la totalitat de la il·luminació de la localitat gràcies a una subvenció dels plans provincials de la Diputació de València, en una operació que ha tingut un cost total per al municipi de 107.604 €.

El projecte es va posar en marxa després que l’equip de govern estimara oportuna la realització d’una auditoria per comprovar l’estat de les instal·lacions d’enllumenat exterior i es determinara que era necessària una renovació per l’antiguitat de el sistema instal·lat, la quantitat d’energia que s’estava malgastant i el deteriorament a causa dels raigs ultraviolats que emetien els llums, a més de produir una alta contaminació lumínica.

Les obres d’adequació del nou sistema d’enllumenat públic han consistit en el recanvi de les làmpades de vapor de sodi d’alta contaminació lumínica que tenia instal·lades el municipi per llums LED de baix consum. A més, també s’ha renovat el quadre de comandaments, que havia quedat obsolet. Esta instal·lació suposarà un canvi tant qualitatiu com quantitatiu, ja que en primer lloc dotarà de qualitat i eficiència energètica a la localitat amb la recent renovació i a més significarà un canvi significatiu per a les arques municipals, que tindran un benefici des del primer dia del 50% de facturació, tenint en compte que també es baixarà la potència controlada. “Era un canvi necessari per a Alcàntera, que amb la nova instal·lació lumínica tindrà un sistema d’enllumenat amb una vida útil mínima d’uns vint anys.

Amb accions així demostrem el nostre compromís amb la cura de l’entorn ja que l’actual sistema és menys contaminant que l’anterior i a més a llarg termini és una operació molt bona econòmicament perquè anem a estalviar molt en la factura de la llum”, assenyala Julio García, alcalde de la localitat