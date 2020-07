Alcàntera de Xúquer inverteix 145.000 euros en estalvi energètic, asfaltat de carrers i el mobiliari de la biblioteca

Print This Post

Alcàntera de Xúquer ha protagonitzat una inversió de gran rellevància al casc urbà. Els plans d’inversió de la Diputació de València, a través de Cooperació Municipal i Cohesió Territorial, ajuden a millorar les infraestructures i la qualitat de vida de les diferents localitats de la Comunitat Valenciana. En aquest pla està immersa la localitat d’Alcàntera de Xúquer i gràcies a això en els últims mesos s’han pogut escometre diferents obres al municipi encaminades a millorar el bon funcionament de la localitat en diferents àmbits.

“Moltes d’elles eren necessàries i sol·licitades pels veïns i veïnes de la localitat i estem orgullosos d’haver-les dut a terme i de poder oferir-los una qualitat de vida més òptima perquè aquest és un dels principals objectius en el full de ruta del consistori”, ha afegit Julio García. Entre les actuacions que s’han realitzat a Alcàntera de Xúquer es poden observar en primer lloc la substitució de l’enllumenat públic, adaptant-lo a un nou sistema que estalvia energia, que contamina molt menys i que a més genera un descens de la despesa de més del 55% anual en la factura de la llum, suposant una rebaixa de la llum per als habitants d’Alcàntera. Per a aquesta obra es va realitzar un desemborsament de 107.604 euros. En segon lloc, s’ha dut a terme el fresat i la reposició de l’asfalt al carrer Verge del Puig i a Sant Domènech per un valor de 19.345 euros. Finalment, l’última obra que s’ha fet al municipi ha estat la instal·lació del mobiliari nou a la primera fase de la Biblioteca Municipal, que ha tingut un cost de 18.049 euros.