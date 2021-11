Alcàntera de Xúquer inverteix 75.520 euros en la renovació de la seua nova Llar dels Jubilats

L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer ha materialitzat un gran llavat de cara a la seua nova Llar dels Jubilats. Un procés de renovació que ha tingut lloc durant estes últimes setmanes i la inversió econòmica de la qual ha sigut de 75.520 euros. Una quantitat que ha sigut finançada pel Pla d’Inversions 2020-2021. L’obra ha consistit en la creació de 4 nous compartiments, corresponents als lavabos, zona de juntes i reunions i departament de neteja. A part, en la zona antiga del local s’ha procedit a canviar la il·luminació i la pintura, confiant aquesta vegada en les llums led. També s’ha ampliat l’espai del menjador per a una capacitat total de 75 persones, construint, a més, una nova sala per a 53 comensals. Des de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, l’alcalde, Julio García, ha celebrat l’èxit d’esta reforma i destaquen l’impacte que tindran les millores en el dia a dia de les persones majors del municipi: “La llar dels jubilats serà el lloc ideal per a tornar a les activitats en grup que tenien abans de la pandèmia, un lloc on fer les seues tertúlies, jugar a cartes i al dominó, activar la ment i també berenar. Per a l’ajuntament és una prioritat els nostres majors i ens devem a ells per tot el que han fet per nosaltres”.

