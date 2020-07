Alcàntera de Xúquer millora la zona natural de Les Penyetes afectada pels dos temporals de l’últim any

Connect on Linked in

Durant les últimes setmanes s’ha posat en marxa a Alcàntera de Xúquer, gràcies a l’acord que té el municipi amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i amb l’empresa Tracsa, el condicionament de la zona del Paratge de les Penyetes, situat a la zona fluvial del Xúquer a la localitat riberenca. Els encarregats de manteniment es troben ja a la feina en la neteja de la zona, que va quedar molt danyada en les dues últimes inundacions de l’any a causa de les borrasques Dana i Glòria, dos ciclons que van assotar a la Comunitat Valenciana i al país recentment, deixant moltes destrosses i pluges torrencials. En concret, en aquest paratge banyat pel Xúquer, les pluges havien arrossegat una gran multitud de canyes al riu, que presentava bastant brutícia. Els treballadors han netejat a fons el riu deixant-lo desproveït de canyes i també han extret dos arbres de gran pes que dificultaven la circulació de l’aigua.

“Aquesta obra era molt necessària i he de donar les gràcies a tots perquè també presentava una extrema dificultat i s’ha pogut tirar endavant. Alcàntera sempre potencia la seua riquesa natural i els seus paisatges i prompte podrem gaudir una altra vegada a la perfecció d’aquest paratge que ens identifica i ens uneix com a poble. El consistori lluitarà sempre per seguir dotant de qualitat paisatgística les nostres zones perquè els nostres veïns i veïnes no mereixen menys”, ha assenyalat Julio García, alcalde de la localitat