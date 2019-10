Alcàntera de Xúquer posa en marxa el seu Pla d’Igualtat Municipal entre Dones i Homes

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer ha iniciat ja els tràmits per a posar en marxa el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2019-2023. Per a això es va reunir la Comissió d’Igualtat, que està formada per una agent d’igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta, la secretària interventora de l’ajuntament, el cap de la Policia Local (que és a més delegat sindical i especialista en casos de violència masclista) i el regidor d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Una de les primeres decisions que es va prendre és el disseny d’un protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe per a evitar-les en les relacions laborals de l’ajuntament. Amb l’aplicació d’aquest pla, l’ajuntament que dirigeix Julio García tractarà de fer patent la paritat en l’àmbit laboral, valorant les circumstàncies de treball, l’accés a l’ocupació i la conciliació laboral, familiar i personal dels i les treballadores del consistori, així com sensibilitzar a la plantilla de treballadores i treballadors sobre l’assetjament sexual i per raó de sexe i eradicar qualsevol situació exclusiva, fomentant principalment la igualtat entre les dones i els homes que formen part de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.