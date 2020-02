Alcàntera de Xúquer se situa com la quarta població de menys de 10.000 habitants amb l’atur més baix

Connect on Linked in

Alcàntera de Xúquer ha aconseguit reduir els nivells de desocupació fins a situar-se com un referent dins del territori valencià. De fet, entre les poblacions d’entre 1.000 i 10.000 habitants, és la quarta amb menys atur, amb una mitjana que se situa en els 7,2%, exactament la mateixa que Xeresa, que ocupa la tercera posició i només per darrere de la Pobla del Duc, amb un atur del 4,87%, i Alfarp, amb 7,18%. Les polítiques de promoció del treball empreses pel consistori dirigit per Julio García han permés anar reduint els nivells de desocupació, que se situen en l’actualitat pràcticament en la plena ocupació.

De fet, en Alcàntera només existeixen 44 aturats entre una població que se situa pràcticament en les 1.300 persones. “Caminem en la bona direcció. Les dades que hem conegut i que ens situen en una situació de privilegi simplement ens obliguen a continuar treballant, són una espenta per a continuar amb les nostres polítiques. Perquè sabem que l’atur funciona com un virus i perjudica enormement les nostres famílies i a la nostra societat. Continuarem treballant fins a aconseguir eradicar l’atur, fins que la gent vincule el nom d’Alcàntera de Xúquer amb les possibilitats de treball i sàpiga que als nostres pobles poden construir un futur millor. Això també és treballar contra el despoblament”, argumenta l’alcalde alcantarer, Julio García.

L’economia d’Alcàntera continua sent agrària, amb un sector primari que, directa o indirectament, té un gran pes sobre la majoria de les famílies de la localitat. És per això que l’Ajuntament de Alcàntera va reforçar l’ocupabilitat a l’estiu (quan la campanya agrícola decau) i en 2019 va contractar a un total de 20 persones -19 peons i 1 capatàs del camp- gràcies als 30.728 euros que va rebre a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). El programa va servir per a fer tasques de conservació i millora en camins i sèquies del terme municipal, amb especial recalcament en la zona ecològica dels Penyetes i el Barranc dels Pilars. La seua labor consistí en l’eliminació de les plantes més problemàtiques de la zona, com la canya (Arundo donax), la neteja i desbrossament de marges i l’estabilització de talussos, entre altres. Unes obres que es van dur a terme per a garantir el drenatge en cas de pluges torrencials, augmentar la visibilitat, sobretot en encreuaments i corbes tancades, i evitar el risc d’incendis, sobretot a l’estiu.