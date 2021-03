Alcàsser acull l’exposició ‘Gestos per la Igualtat’ amb motiu del 8M

Connect on Linked in

Alcàsser acull l’exposició ‘Gestos per la Igualtat’ amb motiu de la celebració del Dia de la Dona. Aquesta mostra, impulsada per la Mancomunitat de l’Horta Sud en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca, tracta de sensibilitzar a la població amb 20 gestos quotidians que tots i totes podem fer en el nostre dia a dia per a promoure la igualtat entre dones i homes.

Per a la regidora d’Igualtat, Cristina Lucendo, «aquesta exposició és més necessària que mai perquè la pandèmia de la Covid-19 ens ha demostrat que, en moments de crisis, les desigualtats s’intensifiquen sent les dones les més perjudicades». D’aquesta manera, afig, «’Gestos per la Igualtat’, en la qual ha col·laborat l’Ajuntament d’Alcàsser aportant lemes, assenyala aquelles actituds que podem adoptar per a aconseguir una societat més igualitària».

L’exposició consta, a més, d’un vídeo explicatiu i una proposta didàctica, dirigida al professorat i a l’alumnat, per a comptar amb material complementari que els permeta abordar la igualtat una vegada s’haja visitat l’exposició.

Com ha assenyalat l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, «des de l’equip de govern treballem la igualtat de manera transversal, aplicant-la en totes les polítiques que impulsem. Per això, no podíem deixar passar l’oportunitat de comptar amb aquesta exposició que tracta de conscienciar de la necessitat d’una igualtat real i efectiva entre dones i homes».

L’exposició es podrà visitar, del 12 al 20 de març, a l’Ajuntament d’Alcàsser en horari de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores.