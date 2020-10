Alcàsser aprova les ajudes municipals per al menjador escolar

Print This Post

Les ajudes van dirigides a l’alumnat de Primària i de segon cicle d’Infantil

La partida inicial aprovada és de 45.000 euros



L’Ajuntament d’Alcàsser ha aprovat les ajudes municipals per al menjador escolar del curs 2020-2021, que estan dirigides tant a l’alumnat de Primària, com al de segon cicle d’Infantil. Aquestes ajudes, que complementen a les beques menjador llançades per la Conselleria d’Educació, “faciliten que gran part de les famílies del nostre municipi puguen beneficiar-se d’aquest recurs garantint la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat”, ha apuntat Eva Zamora, alcaldessa d’Alcàsser.



En aquest sentit, gràcies a les ajudes municipals, més del 60% de l’alumnat becat d’Alcàsser rep l’ajuda total – entre l’import de Conselleria i d’Ajuntament – mentre que l’altre 40% rep l’ajuda parcial.



D’altra banda, s’han adjudicat també ajudes per a l’alumnat de l’Escoleta Infantil Municipal, que junt amb el Bo Infantil i a la gratuïtat del tram de 2-3 anys, s’ha aconseguit que, per a moltes famílies del municipi, l’escolarització del curs 2020-2021 haja sigut totalment gratuïta.



“Des de la Regidoria d’Educació fem una aposta ferma per la igualtat d’oportunitats ajudant a les famílies del municipi a la conciliació laboral i familiar, alhora que descarreguem als centres educatius dels deutes ocasionats per impagaments dels usuaris del menjador”, explica la regidora Cristina Lucendo.



Així mateix, ha assenyalat que “enguany, a causa de la pandèmia, el servei de menjador escolar ha suposat un gran esforç per als centres educatius, que han hagut d’establir entre dos i tres torns, ampliant el personal i les activitats a desenvolupar durant l’horari del menjador”. Per aquest motiu, Lucendo ha agraït “l’esforç dels equips directius, equips de menjador i a la comunitat educativa en general per crear espais segurs”.



La partida inicial que s’ha aprovat als pressupostos de 2020 per a les ajudes al menjador escolar ascendeix fins als 45.000 euros.