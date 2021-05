Alcàsser es prepara per a la cinquena edició del Fòrum d’Ocupació Emple@lcàsser

Print This Post

Durant els dies 6 i 7 de maig, les persones inscrites participaran en conferències pràctiques i en una marató d’entrevistes de treball

Torna a Alcàsser, la cinquena edició del Fòrum D’Ocupació Emple@lcàsser.

Durant els dies 6 i 7 de maig, les persones inscrites participaran tant en conferències pràctiques per a millorar la seua ocupabilitat, com en una marató d’entrevistes amb aquelles empreses que es troben buscant personal.

Una oportunitat única que, segons la regidora d’Ocupació, Paqui Abella, s’ha convertit ja en un referent per a persones en situació de desocupació pel gran nombre d’oportunitats que genera.

Així, el dijous, 6 de maig, de 9.00 a 14.00 hores, serà el torn de les Conferències Pràctiques. Durant la jornada, es proporcionaran les claus necessàries per a superar qualsevol procés de selecció i ser el millor candidat/a. L’acte, presentat per Gema Font, comptarà amb quatre ponents de la talla de Sergio Ayala, Javier Alandes, Joan Carles Roselló i Cristina Guerrero.

La segona jornada del Fòrum d’Ocupació estarà marcada per la Marató d’Entrevistes, que tindrà lloc el divendres 7 de maig, de 9.00 a 14.00 hores. Les persones assistents a aquesta trobada tindran l’oportunitat d’entrevistar-se amb els responsables de Recursos Humans de les empreses de la zona i participar en processos de selecció reals de les seues ofertes d’ocupació actives.

Per a l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, l’èxit de les anteriors edicions avalen a aquest esdeveniment que, cada any, compta amb més empreses i candidats, una mostra de la importància d’aquest Fòrum d’Ocupació per a millorar la inserció laboral de les persones desocupades del nostre poble.

Des de l’Ajuntament s’han posat en marxa totes les mesures de prevenció contra la Covid-19, com la limitació d’aforament, el control d’accés al recinte, l’ús obligatori de la mascareta i una desinfecció constant. Així mateix, es garantirà la distància mínima de seguretat.

El Fòrum d’Ocupació Emple@lcàsser està impulsat per la Regidoria d’Ocupació, Promoció Econòmica i Benestar Social de l’Ajuntament d’Alcàsser, en col·laboració amb RH en positiu.