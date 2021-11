Alcàsser inverteix 50.000 euros en el comerç local en la campanya Bonos Fira

Connect on Linked in

Després de l’èxit de la ‘Fira Sabers i Sabors’, l’Ajuntament d’Alcàsser continua recolçant al comerç local amb les noves ajudes ‘Bonos Fira 2021’. Una campanya destinada a la dinamització del teixit comercial local, potenciaran el consum de proximitat, donant ferramentes als comerciants del poble per fidelitzar a les seues respectives clienteles.

El consistori destinarà un total de 50.000 euros en esta línea d’ajudes, dirigida als comerços i professionals participants en la Fira Sabers i Sabors 2021. Per a l’alcaldessa Eva Zamora, estes ajudes són un pas més en el treball diari que este ajuntament duu a terme per a fer costat a un sector vital per a l’economia del nostre poble, com és el comerç local.

Una vegada inscrits, els establiments podrà triar entre 100 bons per valor de 25 € o 50 bons de 50 €, l’import dels quals serà assumit pel propi Ajuntament d’Alcàsser, que entregaran a la seua clientela perquè puguen beneficiar-se d’estos descomptes en el mateix comerç.

Els requisits per a formar part d’esta iniciativa són: ser titulars d’establiments amb consideració de micropimes; exercir l’activitat a Alcàsser; tindre llicència d’activitat dins de les activitats de comerç al detall, serveis professionals i hostaleria i restauració; i estar al corrent de les obligacions tributàries.

El criteri per a entregar els bons a la clientela quedarà a elecció de l’establiment, encara que no es podrà entregar més d’un bo per client. Els descomptes només s’aplicaran en les compres que es realitzen en el mateix comerç amb un període de validesa fins al 31 de març de 2022.

El termini per a presentar les sol·licituds acabarà el pròxim 25 de novembre. Una vegada concedida, els establiments entregaran un bo per client fins a esgotar el nombre de bons assignats.