Alcàsser invertirà 385.000 € en la millora de les seues àrees industrials

L’IVACE ha concedit a l’Ajuntament d’Alcàsser una subvenció de 385.731,38 €

L’Ajuntament d’Alcàsser invertirà en la modernització de les seues àrees industrials. Per això, l’IVACE (Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial) ha concedit una subvenció de 385.731,38 €, que es destinaran tant al polígon de l’Alter, com al del Pla. Per a l’alcaldessa, Eva Zamora, “les àrees industrials són un dels motors econòmics del nostre poble i, des de l’equip de govern, continuem treballant per a impulsar-les i convertir-les en un referent”.

Concretament, en l’àrea industrial de L’Alter s’invertirà un total de 195.759,45 €, que s’utilitzaran per a la regeneració paisatgística de la zona, la instal·lació de videovigilància connectada amb la Policia Local, la millora de l’enllumenat públic, renovant amb LED totes les lluminàries, la millora viària i d’aparcaments, així com la millora del sanejament separatiu de les aigües residuals i de la senyalització.

Quant a les actuacions que es duran a terme en l’àrea industrial El Pla, a més de la millora viària i la senyalització, la renovació de les lluminàries amb LED, la regeneració paisatgística i la videovigilància connectada amb la Policia Local, també es posarà en marxa una eina web, que oferisca informació sobre les empreses instal·lades i promocione el polígon per a atraure a noves.

Com ha assenyalat Zamora, «sempre ha estat en la nostra línia d’actuació modernitzar les àrees industrials de la localitat, amb l’objectiu de facilitar el treball de les empreses que estan instal·lades en elles, però també de les futures empreses que vulguen implantar-se, i amb aquesta inversió avancem en el nostre objectiu».