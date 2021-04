Alcàsser posa en marxa un programa municipal d’intervenció en dones

Print This Post

A través de la inspiració de dones poderoses, es treballarà l’autoconeixement i l’apoderament femení

L’Ajuntament d’Alcàsser, a través de l’àrea d’Igualtat, ha posat en marxa un programa municipal d’intervenció en dones. Sota el lema, ‘Dones Poderoses’, cada dimarts, de 17.00 a 19.00 hores, les dones interessades assistiran a un taller de salut emocional i maduració saludable, que té com a objectiu l’autoconeixement i l’apoderament femení.

Impartit per la psicòloga i sexòloga experta en gènere, igualtat i prevenció de violències, Alicia Ripollés, cada mes, fins a finals d’any, es coneixerà la història d’una dona poderosa, que es va fer coneguda pels seus assoliments, per a, a partir d’ací, realitzar dinàmiques i adquirir recursos per a millorar el benestar i l’apoderament. Així mateix, es duran a terme activitats lúdic-artístiques relacionades amb la temàtica corresponent a cada mes.

Per a la regidora d’Igualtat, Cristina Lucendo, «aquests tallers són una oportunitat perfecta per a empoderar individualment, grupalment i socialment a les dones participants, a més de fomentar una millor salut emocional. Per descomptat, tots aquests tallers es realitzaran complint amb tota la normativa sanitària anticovid».

Aquest programa comença amb el mes d’Eleanor Roosvelt, però li seguiran moltes més dones com Susan B. Anthony, Isabel Allende, Hellen Keller, Carmen Alborch, Margaret Atwood i Simone de Beauvoir. A través de les seues històries es treballaran aspectes com la maduració femenina saludable, l’educació i gestió emocional amb perspectiva de gènere, l’autoestima, els micromasclismes i la prevenció, així com les relacions familiars i interpersonals. Tots els tallers tindran lloc al Centre Social d’Alcàsser.

Per a l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, «aquest programa d’intervenció en dones és una mostra més de l’aposta que aquest govern fa per a la construcció d’una societat igualitària i lliure de violència masclista».