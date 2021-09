Alcàsser promou el reciclatge de la roba en desús dels agents de la policia

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alcàsser torna a demostrar el seu compromís per la lluita contra el canvi climàtic amb una iniciativa pionera a Espanya: reciclar els uniformes de la Policia Local per a donar-los una tercera vida. I és que com ha explicat, aquest matí, l’alcaldessa Eva Zamora, en roda de premsa, «els uniformes del cos de la Policia Local d’Alcàsser ja són reciclats, però ara també seran reciclables gràcies al projecte d’economia circular proposat per la nostra empresa distribuïdora Insigna, una empresa valenciana i familiar que tanca el cercle del reciclatge amb aquesta iniciativa».

D’aquesta manera, Alcàsser es converteix en el primer municipi d’Espanya a posar en marxa aquest projecte, al qual s’aniran sumant altres pobles i ciutats. Com ha assenyalat Mario Gil Moreno, director general d’Insigna, «vam ser la primera empresa a treballar amb roba reciclada i reciclable mitjançant l’extracció del plàstic del mediterrani, que transformàrem en fil per a crear, entre altres coses, els uniformes de la Policia Local d’Alcàsser. Ara, també som pioners a tancar el cercle reutilitzant els uniformes en desús i donant una solució a aquest problema».