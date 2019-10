“Alcàsser, Sabers i Sabors” 18, 19 i 20 d’Octubre

Connect on Linked in



Des de l’Ajuntament d’Alcàsser ja tenim a punt la XV EDICIÓ DE LA MOSTRA AGROALIMENTÀRIA i COMERCIAL D’ALCÀSSER, i tras diverses reunions exposaran els seus productes, serveis i gastronomia un total de 48 participants entre comerços, entitats, associacions, bars i restaurants de la localitat.

Des de l’àrea de Promoció Econòmica, considerem que cada euro invertit en la Mostra Agroalimentària “Alcàsser, Sabers i Sabors” torna a repercutir directament en la dinamització dels nostres comerços i entitats locals i per tant en benefici de tot el poble. Aquest cap de setmana els nostres carrers i places es converteixen en el millor aparador d’Alcàsser, fent gala de la hospitalitat que sempre ofereixen els alcassers i alcasseres a tots els visitants.

Al llarg del cap se setmana contarem amb la col·laboració d’entitats participants, com la Societat Musical Sta. Cecília, que ens oferirà les actuacions de la Big Band, la Banda Juvenil i el Grup de Metalls en la plaça del Mercat.

En la Caseta de l’Ajuntament s’oferiran diversos tallers per al públic familiar, com el Taller organitzat per les Escoles pels Objectius de Desenvolupament Sostenible i un Taller Infantil ActiSaludable de la Càtedra Consum, per iniciar en l’alimentació equilibrada i saludable.

També tindrem un Taller de manualitats en fang, i podrem fer canastra en la caseta del club de Basquet.

La plaça del Castell se convertirà una gran ludoteca amb el Vaixell Víking, Laberint Musical, Jocs de taula, Tio Vivo Leonardo da Vinci, i Taules d’enginy.

La empresa Balconet transformarà els carrers i places d’Alcàsser en un Mercat Medieval, i conviurem el cap de setmana amb tallers artesans, exposicions, Zoco àrab, joglars i contacomtes, teatre de carrers, cercaviles musicals i ens sorprendran amb un gran espectacle el dissabte per la nit que encantarà a grans i menuts.



I mantindrem la gran oferta gastronòmica, que acompanyarà a la Mostra: Diumenge 20 de a les 11 h, tindrà lloc la V edició del Concurs Gastronòmic “Sabors del Món” en l’edifici històric del Mercat Municipal. Com anys enrere des de 2015, els premis per als guanyadors estaran dotat de targetes regal de Caixa Popular per a comprar exclusivament als comerços locals. Incripcions fins el 18 octubre Informació i bases en Oficina Informació i www.alcasser.es