Alcúdia celebra una nova edició del Menut Festival

Des del 2016, l’Alcúdia posa la música familiar al centre del poble un cap de setmana de mitjan desembre. El Menut Festival, organitzat pel cantant de cançons alcudià Dani Miquel, tot un fenomen entre els més petits de la casa, omple de música i activitats per a tota la família el parc de la Florida. Enguany, el festival adopta un format diferent i aglutina a la jornada de diumenge cinc concerts i altres activitats per a la canalla

El dia comença a les onze del matí en el parc de la Florida amb els ritmes d’orquestrina i instruments de joguina de la Petita Orquestra Peiotaire (la POP) a l’escenari Plaça Gran. A les 11.50, a l’escenari el Racó de Llorenç, hi actuarà l’animador infantil Jaume Barri. A tres quarts d’una, a l’escenari Plaça Gran, hi pujaran els personatges populars valencians de la mà de Marcel el Marcià. A les dues del migdia hi haurà dinar popular amb una paella gegant. Tot seguit, a les tres de la tarda, a l’escenari el Racó de Llorenç, hi haurà actuació de Rondaballs, i a tres quarts de quatre, a l’escenari Plaça Gran, Canta Canalla. Durant tota la jornada també hi haurà jocs de fusta i taula i teatre d’animació