Aldaia comptarà amb un gran recinte per a la vacunació

En poc més d’una setmana la localitat passarà a albergar la immunització de la seua població en el pavelló municipal, que ja s’habilita per a inocular fins a 180 vacunes per hora contra la COVID-19

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha acceptat la petició d’Aldaia perquè el municipi compte amb el seu propi gran espai de vacunació en la localitat.

D’aquesta manera, a partir del dia 24 de maig, el Pavelló Municipal del Poliesportiu Jaume Ortí d’Aldaia, començarà a funcionar com a punt de vacunació contra la COVID-19.

L’alcalde de la localitat, Guillermo Luján, ha visitat i revisat les instal·lacions, al costat dels responsables de totes les àrees afectades, per a posar en marxa la planificació de la infraestructura i que tot estiga a punt per a, en uns dies, rebre a la ciutadania, segons cita de Conselleria, per a immunitzar directament a Aldaia.

El Pavelló Municipal d’Aldaia disposa d’una superfície de més de 1.200 metres quadrats. Amb això, segons les dades de Sanitat, podrà arribar a subministrar-se fins a 180 vacunes per hora amb totes les mesures de seguretat vigents. No obstant això, el ritme de vacunació dependrà de l’arribada de dosi.

Guillermo Luján assegura que “Aldaia està preparada per a afrontar el repte que suposa convertir un espai municipal en centre sanitari per a inocular les dosis necessàries, que vagen arribant, als nostres veïns i veïnes, segons el protocol per edats que ens marque Conselleria”.

El consistori, en coordinació amb el departament de Salut Pública i el Centre de Salut de la localitat, ha puc en marxa un dispositiu conformat per Policia Local, la Brigada municipal d’obres, Creu Roja, Aldaia Pròxima i altres departaments municipals perquè el dia 24 la infraestructura estiga preparada. D’aquesta manera, el pavelló estarà operatiu mentre seguisca actiu el procés de vacunació.