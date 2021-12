Aldaia presenta la seua programació de Nadal

Print This Post

Concerts, activitats infantils al carrer i la visita del Pare Noel i els Reis Mags entre els principals actes

L’esperit nadalenc torna a Aldaia amb unes setmanes repletes d’activitats per a tots els públics. Este cap de setmana tindrà lloc la VII Edició de la Sant Silvestre, i a les 19.30 h del dissabte tots els i les participants es donaran cita a la plaça de la Constitució per a començar el recorregut solidari. El diumenge, entre les 10.30 h i les 21 h, el mateix lloc acollirà la Fira de Comerç de Nadal d’ACODA, amb animacions per als més menuts, sorteigs i actuacions musicals.

Per altra banda, els veïns i veïnes podran disfrutar de diversos concerts de Nadal estes festes. L’Església de l’Anunciació rebrà el dissabte 18, a les 19h, a la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de los Necesitados, i el dimecres 22, a les 22.00 h, a l’Orfeó d’Aldaia. Mentre que el TAMA acollirà el diumenge 19, a les 12.00 h, a la Unió Musical d’Aldaia, i a les 18.30 h a la Banda Simfònica d’Aldaia.

També tornaran les activitats a la Biblioteca Municipal amb el contacontes ‘El desig’, a càrrec d’Eva Andújar, el pròxim dia 20 a les 18.00 h, i el taller ‘Fa, sol… jocs amb ritme’ el dia 22, a les 18.30 h, un taller per a divertir-se i conéixer la música del compositor aldaier Pasqual Fuentes i Alcàsser. A més, els xiquets i xiquetes d’Aldaia hauran d’estar molt pendents els dies 22 i 23 perquè el Pare Noel visitarà els carrers del municipi amb el seu descapotable.

Per altra banda, la Gal·la de Nadal de les Escoles Esportives d’enguany se celebrarà el próxim dimecres 22 a les 17.30 h al TAMA, espai que així mateix acollirà el cicle ‘Bonic’, una trobada nadalenca de teatre per a xiquets i xiquetes que prepara la seua XVII edició. El dia 27 arribarà l’espectacle musical-teatral ‘Desfem’, el 28 la funció ‘Amic Frankie’, i el 29 el concert ‘Flipa!’, de Ramonets. Tots estos espectacles començaran a les 18.00 h.

El dijous 30, d’11.00 h a 13.30 h i de 17.30 h a 20.00 h, la plaça de la Constitució s’omplirà d’activitats per a tota la família i música amb la celebració del Palmito Fest, que a més rebrà la visita dels tres emissaris reials.

Finalment, la programació nadalenca es tancarà el pròxim 5 de gener amb la tradicional cavalcada dels Reis Mags, que, a partir de les 18.30 h, recorreran els principals carrers de la localitat fins a arribar a la plaça de la Constitució.