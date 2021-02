Aldaia promociona el paper de la dona en l’esport amb un gran mural de pilota valenciana

Connect on Linked in

Els artistes Josep Roca i Plati han creat el mural “Més que pilotes”, al trinquet d’Aldaia, per visibilitzar la importància de la presència femenina en l’esport

Aldaia dona vida a la figura femenina en la pilota valenciana amb un mural artístic de grans dimensions, situat a la paret exterior del trinquet del poliesportiu d’Aldaia. Els artistes encarregats, Josep Roca i Plati, han treballat durant dies en una acció titolada ‘Més que pilotes’.

Les àrees de Cultura i Esports de l’Ajuntament d’Aldaia treballen transversalment amb l’objectiu de promocionar el nostre esport més autòcton, un món on les dones han tardat anys en accedir, i per tant mantenint un camí cap a la igualtat en este sector.

“És una forma d’ajudar, promocionar l’esport i també seguir caminant cap a la igualtat més real”, afirma Roca, un dels artistes i autors. Fins fa poc de temps, era molt complicat trovar pilotàries, una realitat que va canviant amb reivindicacions com estes i amb gran visibilitat. “A més, és un lloc amb molt de pas, davant les vies del tren. Molta gent el veu i s’acosta a preguntar-nos el que estem fent”, expressa Roca, i encara en moltes ocasions, assegura, “la gent es sorprén de vore que el mural és d’una dona en comptes d’un home”. En els últims anys, la presència femenina ha experimentat un creixement exponencial en l’esport. En eixe sentit, des del consistori s’aposta també per l’art com a via fonamental en el camí cap a la igualtat.

Amb motiu de la pròxima celebració del Dia Internacional de les Dones, 8 de març, Aldaia destaca enguany el paper de les dones en l’esport, amb el lema “La nostra meta, la igualtat”, i prepara una sèrie d’activitats per seguir caminant cap a eixa finalitat.