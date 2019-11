Aldaia, seu mundial de l’art digital amb The Wrong

Print This Post

L’exposició es pot visitar digitalment al CC Matilde Salvador fins l’1 de març



2.000 artistes de tot el món han estat seleccionats per 180 curadors o comissaris internacionals per ubicar l’art digital de la biennal The Wrong en 150 seus arreu del món. I una d’eixes ambaixades es troba precisament a la nostra ciutat, al Centre Matilde Salvador d’Aldaia.

“El nostre poble té un gran potencial en la seua gent jove i aposta per innovar amb polítiques que aporten noves iniciatives, saludables i innovadores, per implicar a més públic”, segons paraules de l’alcalde Guillermo Luján.

Així, des de ja podem gaudir d’un tipus d’art global molt especial, en la seua quarta edició a la nostra localitat. Res tangible, tot digital. Més de 20 obres d’art audiovisuals es troben exclusivament a Aldaia, en una exposició per a la qual només necessitem un telèfon mòbil, o tableta digital, i una ment oberta.

És la primera vegada que es fa una exposició d’art digital d’este nivell i totalment gratuït al nostre municipi. Així, adherits a esta iniciativa mundial, en Aldaia es pot admirar l’obra de més de 14 artistes, i continuar el recorregut per les diferents seus distribuïdes per tot el territori valencià i mundial.

El regidor de Joventut de l’ajuntament d’Aldaia, Sergio Gómez, assegura que “el projecte que vam iniciar en 2015 a Aldaia manté un creixement exponencial any rere any, i cada vegada aconseguint una major implicació per part dels nostres joves, que són present i futur de la nostra ciutat”.

The Wrong és un esdeveniment global d’art digital que té com a objectiu nodrir la cultura digital, crear, promoure i impulsar l’art contemporani positiu amb visió de futur cap a un públic més ampli a través d’una biennal que reuneix una ampla selecció d’àmbit mundial.

Enguany l’ambaixada principal o “epicentre” i exposició es troba al Centre del Carme (València, Espanya), amb més de 420 obres d’art digital d’artistes internacionals.

Amb The Wrong eres lliure d’assistir i participar, i quasi tot està a un sol ‘clik’ de distància.