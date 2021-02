Alfafar aposta per la inclusió a través de pictogrames

La regidoria d’Educació i Infància impulsa la inclusió de les persones mitjançant la utilització de pictogrames que identifiquen els espais públics.

Aquest projecte s’ha presentat a la subvenció d’accessibilitat de la Conselleria de Polítiques Inclusives.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació i Infància, ha impulsat el projecte d’accessibilitat cognitiva “Pictografia d’Alfafar”, una acció destinada a facilitar la inclusió de les persones mitjançant la utilització de pictogrames que identifiquen els espais públics.

El desenvolupament d’aquest projecte s’ha presentat a les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

“Pictografia d’Alfafar” pretén fer accessibles a nivell cognitiu espais com a façanes i edificis públics municipals, col·legis públics, equipaments esportius municipals o centres sanitaris. Per a dur a terme tot el projecte, s’utilitzaran els pictogrames de ARASAAC, Centre Aragonés de Comunicació Augmentativa i Alternativa, del Govern d’Aragó, que són utilitzats i reconeguts a nivell nacional i internacional.

El projecte “Pictografia d’Alfafar”, desenvoluparà, durant l’any 2021, per fases, la senyalització, mitjançant pictogrames, d’elements del terme municipal com són l’Ajuntament, el Mercat, la Ludoteca municipal, la Biblioteca, els centres educatius, el poliesportiu municipal o els centres de salut del municipi.

Les persones amb TEA i altres síndromes i trastorns que afecten el llenguatge utilitzen els pictogrames per a moure’s pel seu entorn, però encara més, els necessiten en els llocs públics perquè la seua comprensió del món siga major.

A través d’aquest projecte es promou la comprensió de l’entorn immediat, el moviment fàcil i segur en espais públics, l’accés a la informació i la participació en la vida comunitària de totes les persones, com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Amb “Pictografia d’Alfafar”, el consistori mostra el seu compromís amb l’accessibilitat del municipi per a totes les persones i reforça la seua aposta per la inclusió.